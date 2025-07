O filme “As Estações”, da francesa Maureen Fazendeiro, vai fazer a sua estreia mundial no Festival Internacional de Cinema de Locarno, na Suíça, onde vai competir na secção principal, anunciou hoje a organização.

Primeira longa-metragem em documentário da realizadora, que vive em Lisboa, “As Estações” foi filmado na íntegra no Alentejo, de acordo com informações da produtora O Som e a Fúria.

Na conferência de imprensa de apresentação da programação do festival deste ano, que decorre naquela cidade suíça entre 06 e 16 de agosto, o diretor do evento, Giona Nazzaro, classificou “As Estações” como “um olhar poético sobre a história de Portugal”.

“Combinando depoimentos de trabalhadores rurais e notas de campo de um casal de arqueólogos, imagens de arquivo amador e desenhos científicos, lendas, poemas e canções, ‘As Estações’ é uma viagem pela história real e inventada de uma região de Portugal, o Alentejo, e dos povos que ali viveram”, pode ler-se na sinopse disponibilizada pela produtora.

O filme vai marcar presença na competição internacional de Locarno a par de obras como “Drácula”, de Radu Jude, “Mektoub, My Love: Canto Due”, de Abdellatif Kechiche, ou “With Hasan in Gaza”, de Kamal Aljafari, entre outros.

Na competição internacional encontra-se ainda "Mare's Nest", de Ben Rivers, que contou com apoio do Batalha - Centro do Cinema, no Porto, onde o filme vai fazer a sua estreia nacional, em dezembro, "em sala e em exposição", de acordo com um comunicado da instituição portuense.

“As Estações” concorre ainda ao Leopardo Verde, prémio destinado a obras que tenham o ecossistema em mente.

Fora de competição vai estar o documentário “Nova ‘78”, de Aaron Brookner e Rodrigo Areias, sobre a convenção que dá título ao filme e que aconteceu em 1978 em Nova Iorque e reuniu toda uma geração de artistas e intelectuais norte-americanos daquela era para “três dias e noites de leituras, discussões, exibições de filmes e vários tipos de performances que procuraram interagir com algumas das implicações da escrita de William S. Burroughs”, como escreveu o jornal The New York Times na altura.

De acordo com informação disponível na página da produtora Bando à Parte, de Rodrigo Areias, “as filmagens de Howard Brookner da ‘Nova Convention’ foram recuperadas e restauradas entre 2012 e 2024. Este filme dá uma nova vida a todas as imagens gravadas em 1978”, realçando que “a maioria destas gravações nunca foi vista antes”.

O filme inclui imagens com figuras como Patti Smith, Laurie Anderson e Frank Zappa, entre muitos outros.

Já no âmbito do programa Open Doors Screenings, que acontece em colaboração com a Agência Suíça para o Desenvolvimento e Cooperação, vão estar os filmes “Nome”, de Sana Na N’Hada (com produção da Guiné-Bissau, França, Portugal e Angola), e “Omi Nobu”, de Carlos Yuri Ceuninck (Cabo Verde, Bélgica, Alemanha e Sudão).

O Festival de Locarno deste ano vai atribuir prémios de carreira aos atores Jackie Chan e Lucy Liu, enquanto o realizador Alexander Payne vai receber o Leopardo de Honra.