Com poucas novidades em cinema para apresentar, a Disney convocou as séries da sua plataforma de streaming para a Comic-Con de San Diego, que terminou no domingo.

Um dos destaques foi "Percy Jackson": milhares de fãs das obras de Rick Riordan e da série épica do Disney encheram o principal salão da convenção na cultura pop para saber as novidades da adaptação da série literária para jovens adultos centrada na saga épica de um semideus para cumprir o seu destino num universo povoado por cenários fantásticos e criaturas delirantes.

Além de um painel moderado por Timothy Simons (Tântalo na série) que juntou os protagonistas Walker Scobell (Percy Jackson), Leah Sava Jeffries (Annabeth Chase), Aryan Simhadri (Grover Underwood), Charlie Bushnell (Luke Castellan), Dior Goodjohn (Clarisse La Rue) e Daniel Diemer (Tyson), e vários produtores executivos, Rick Riordan revelou numa mensagem especial em vídeo que a segunda temporada chega a 10 de dezembro de 2025.

Disponível para todo o mundo está um teaser inédito que apresenta pela primeira vez o ciclope Tyson, uma das personagens favoritas dos fãs.

A próxima temporada adapta a segunda parte da série de livros, “Percy Jackson e o Mar dos Monstros”.

"Depois de a barreira protetora do Acampamento Meio-Sangue ser quebrada, Percy Jackson embarca numa odisseia épica pelo Mar dos Monstros para salvar o seu melhor amigo Grover e recuperar o único objeto capaz de salvar o acampamento: o Velocino Dourado. Com a ajuda de Annabeth, Clarisse e do seu recém-descoberto meio-irmão ciclope, Tyson, a sobrevivência de Percy torna-se essencial para impedir Luke, o titã Cronos, e o seu plano de destruir o Acampamento Meio-Sangue – e, no fim, o próprio Olimpo", resume a apresentação oficial.

Para a terceira temporada, cuja rodagem começa em breve, o escritor e criador da série também anunciou que está fechado o elenco para dois semideuses muito acarinhados: Nico di Angelo e Bianca di Angelo, os filhos de Hades, serão interpretados respetivamente por Levi Chrisopulos e Olive Abercrombie.

VEJA O TEASER LEGENDADO.