A série "The Gilded Age" vai ter uma quarta temporada.

O anúncio da renovação da série sobre os primeiros aristocratas da América surge a dois episódios do fim da terceira temporada, marcado para segunda-feira, 11 de agosto, na HBO Max.

"A terceira temporada foi aclamada pela crítica, com a Variety e a Entertainment Weekly a proclamarem esta temporada como 'a melhor até agora', enquanto a Vulture a considerou 'imperdível'", destaca o comunicado oficial da HBO Max.

Após um início algo atribulado e discreto, a produção criada por Julian Fellowes (“Downton Abbey”) viu a popularidade crescer com a segunda temporada, quando passou a ser exibida na HBO no domingo à noite.

Segundo a publicação especializada Deadline, a série tem crescido 20% nas audiências de temporada para temporada.

Na terceira, estreada a 22 de junho nos EUA, os valores sobem há cinco semanas consecutivas, com o quinto episódio, a 20 de julho, a ser um novo recorde para a série, com quatro milhões de espectadores em todas as plataformas no país nos primeiros três dias, além de um novo recorde semanal de audiência na HBO Max.

"Não podíamos estar mais orgulhosos dos inegáveis níveis de audiência que 'The Gilded Age' alcançou esta temporada. Transportando-nos para a Nova Iorque dos anos 1880, Julian Fellowes, o elenco e a equipa extremamente talentosos criaram uma experiência de entretenimento imperdível semana após semana, e estamos muito felizes por continuar a explorar as grandes ambições destas personagens para o que prometemos ser uma quarta temporada emocionante", destaca Francesca Orsi, responsável da HBO, citada no comunicado.

Nos novos episódios, "após a Guerra das Óperas, a velha guarda está enfraquecida e os Russell estão prontos para ocupar o seu lugar à frente da sociedade. Bertha está de olho num prémio que elevaria a família a patamares inimagináveis, enquanto George arrisca tudo numa aposta que poderá revolucionar a indústria ferroviária — se não o arruinar primeiro. Do outro lado da rua, a família Brook é lançada no caos quando Agnes se recusa a aceitar a nova posição de Ada como dona da casa. Peggy conhece um belo médico de Newport, cuja família não está nada entusiasmada com a sua carreira. À medida que Nova Iorque avança em direção ao futuro, a sua ambição pode custar o que realmente prezam".

"À medida que Nova Iorque avança em direção ao futuro, a sua ambição pode custar o que realmente prezam", acrescenta o serviço de streaming, frisando que "a Era Dourada americana foi um período de muitas mudanças económicas e sociais, quando se construíram impérios, mas nenhuma vitória chegou sem sacrifício".

No aclamado elenco destacam-se Carrie Coon, Christine Baranski, Cynthia Nixon, Morgan Spector, Louisa Jacobson, Denée Benton, Taissa Farmiga, Harry Richardson, Blake Ritson, Ben Ahlers, Ashlie Atkinson, Dylan Baker e Kate Baldwin, entre outros.