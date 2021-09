Daniela Melchior já tem um novo projeto de cinema internacional após a revelação em "O Esquadrão Suicida".

A atriz portuguesa e Henry Golding ("Crazy Rich Asians"), Noomi Rapace ("Prometheus") Sam Neill ("Parque Jurássico") estiveram discretamente a rodar o filme de ação "Assassin Club" em Itália, que a publicação Deadline Hollywood descreve como um projeto importante que escapou ao radar das notícias sobre a indústria do cinema.

A rodagem do filme de ação terminou recentemente em Turim, com realização de Camille Delamarre, um veterano do género ("Bairro 13", "Transporter: Potência Máxima")

A história passa-se no mundo dos espiões internacionais e assassinos de elite. O melhor de todos é Morgan Gaines (Henry Golding), contratado para matar seis pessoas à volta do mundo, que rapidamente descobre que os alvos são também são assassinos contratados sem saber para se matarem uns aos outros.

Para Morgan e a sua namorada (Melchior) se manterem vivos, terá de derrotar a sua maior rival, Falk (Rapace), recorrendo aos ensinamentos do seu mentor Jonathan Caldwell (Neill).

"Assassin Club" será lançado em 2022.