Austin Butler, nomeado para os Óscares por Elvis", e Jeremy Allen White, vencedor dos Emmys pela série "The Bear", vão ser os protagonistas da saga no mundo do crime "Enemies".

O projeto, destinado aos cinemas, foi anunciado oficialmente esta quarta-feira pela A24, que se tornou nos anos recentes o estúdio de excelência do cinema independente norte-americano graças a filmes como os vencedores de Óscares "Moonlight", "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo", "A Baleia" e "A Zona de Interesse".

"Um detetive implacável e um infame assassino contratado chocam num jogo mortal de gato e rato", resume a apresentação oficial da história.

Com rodagem marcada para arrancar em Chicago já este verão, o argumento é de Henry Dunham, que também será fará o seu segundo filme como realizador, após a estreia em "The Standoff at Sparrow Creek" (2018), inédito nas salas portuguesas.

Envolvido no filme como produtor está Ari Aster, o conhecido realizador de "Hereditário" (2018) e "Midsommar - O Ritual" (2019).