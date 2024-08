Daniela Melchior prepara-se para abraçar um novo projeto internacional. Depois de "Road House" (2024), "Velocidade Furiosa X" (2023), "Marlowe: O Caso da Loira Misteriosa" (2022) e "O Esquadrão Suicida" (2021), a atriz portuguesa vai juntar-se ao elenco de "Balls Up", a nova comédia de ação de Peter Farrelly, realizador de filmes como “Green Book - Um Guia Para a Vida” ou "Doidos à Solta".

A notícia foi avançada pelo Deadline e confirmada por Daniela Melchior nas redes sociais. "Surpresa, surpresa", escreveu a atriz na sua conta no Instagram.

O elenco do filme da Amazon MGM Studios vai contar ainda com Mark Wahlberg, Paul Walter Hauser, Eric André, Molly Shannon, Eva De Dominici e Benjamin Bratt. De acordo com o site, a produção de "Balls Up" já arrancou e conta com Paul Wernick e Rhett Reese (“Deadpool & Wolverine”) como argumentistas.

A comédia de ação vai seguir dois executivos de marketing que são despedidos depois de desperdiçarem uma parceria com um cliente e decidem usar os convites para um jogo de futebol.

O filme conta com produção de David Ellison da Skydance, Dana Goldberg, Don Granger, Andrew Muscato, Paul Wernick e Rhett Reese.