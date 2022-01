O ator português João Nunes Monteiro foi selecionado para o programa europeu de talentos “Shooting Stars”, que decorrerá em fevereiro em paralelo com o Festival de Cinema de Berlim, foi hoje anunciado.

Este programa, que vai na 25.ª edição, dá a conhecer anualmente nomes europeus da representação e tem como objetivo pôr em contacto atores e atrizes com profissionais da indústria cinematográfica.

Entre os dez novos talentos escolhidos para este ano está João Nunes Monteiro, de 28 anos, que tem trabalhado em televisão, teatro e cinema há pouco mais de uma década.

Em teatro já trabalhou, por exemplo, nos espetáculos “Margem”, de Victor Hugo Pontes, e “Fake”, de Miguel Fragata e Inês Barahona, e em televisão entrou nas telenovelas “Ouro Verde” e “Jardins Proibidos”, bem como na série “Até que a vida nos separe”.

No cinema, João Nunes Monteiro protagonizou “Mosquito”, de João Nuno Pinto, entrou em “Cartas de Guerra”, de Ivo Ferreira, ou “Aristides de Sousa Mendes”, de Francisco Manso e João Correa.

Em 2021 protagonizou “Diários de Otsoga”, de Maureen Fazendeiro e Miguel Gomes, e integrou o elenco de “Salgueiro Maia – O implicado”, de Sérgio Graciano, que deverá estrear-se este ano nos cinemas.

O programa “Shooting Stars” está previsto de 11 a 14 de fevereiro, culminando com a atribuição de um prémio a cada um dos dez intérpretes selecionados.

Este ano, segundo a organização, o programa decorrerá num formato híbrido, com atividades presenciais em Berlim e também ‘online’.

O “Shooting Stars” é uma iniciativa do European Film Promotion, com apoio do programa Europa Criativa, da União Europeia.

Em anos anteriores, o “Shooting Stars” deu a conhecer, por exemplo, Alba Baptista (2021), Afonso Pimentel (2007), Nuno Lopes (2006), Ângelo Torres (2004), Rita Durão e Francisco Nascimento (2000), Diogo Infante e Ana Moreira (1999) e Beatriz Batarda (1998).