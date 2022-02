"Austin Powers - O Agente Misterioso" (1997), "Austin Powers: O Espião Irresistível" (1999) e "Austin Powers em Membro Dourado" (2002) são os títulos da famosa sátira ao mundo da espionagem e da cultura pop que permanece na memória dos espectadores.

Vinte anos após o último filme, o elenco juntou-se para um anúncio do Super Bowl, que será exibido durante a final do campeonato de futebol americano este domingo.

O anúncio para a General Motors traz de volta Mike Myers como o Dr. Evil, uma das criações mais icónicas da sua carreira, acompanhado por Rob Lowe como o Número 2, Seth Green como Scott Evil e Mindy Sterling como a assistente Frau Farbissina.

Fora do seu covil, o Dr. Evil assumiu o controlo do fabricante de automóveis, mas desta vez é convencido pelos seus cúmplices a salvar o mundo com redução das emissões de carbono dos veículos elétricos da GM.

Perto do fim, Mike Myers "estreia" uma nova personagem no universo Austin Powers: Kyle, o filho de Scott, também apelidado de... "Baby Me".

VEJA O ANÚNCIO.