Em 2023, Taron Egerton foi colocado na lista dos potenciais candidatos para serem o próximo James Bond, após a despedida de Daniel Craig.

Este ano, o tema voltou à atualidade após a família Broccoli ter cedido o controlo criativo da saga à Amazon e o anúncio de que Denis Villeneuve vai ser orealizador do 26.º filme.

Mas numa das entrevistas para promover o seu novo e elogiado filme "She Rides Shotgun", o ator britânico de 35 anos não fugiu à pergunta se estaria interessado em ser o espião com licença para matar.

"Não. E não acho que seria uma boa escolha. Acho que sou muito trapalhão para isso", respondeu com sinceridade à publicação 'online' Collider.

E reforçou: "Adoro James Bond e principalmente o período do Daniel Craig. Mas acho que não seria bom naquilo e há tantos atores bons e mais jovens que seriam ótimos no papel. Acho que seria desperdiçado em mim, provavelmente."

Mas o ator, que já andou no mundo da espionagem sofisticada (e mais cómica) durante a saga "Kingsman" mas se tem dedicado ultimamente a produções mais independentes, não quis que ficasse a ideia errada sobre o seu posicionamento na indústria.

"Isso não quer dizer que não tenha aspirações e planos, e também que não estaria interessado em fazer algo mais comercial, porque é claro que estaria. [...] Mas James Bond é um grande empreendimento e acho que, tanto quanto sei, ninguém me está a pedir para fazê-lo. [Risos] Mas também, possivelmente, não é exatamente a coisa que me faria mais feliz", explicou, antes de apontar que é uma grande saga antiga cujo protagonismo, de certa forma, consome a vida do respetivo ator.

No fim de junho, a reputada revista especializada Variety avançou que Jacob Elordi, Tom Holland e Harris Dickinson são os atores no topo de lista da Amazon para ser o próximo 007.

Fontes disseram à revista que a Amazon e os novos produtores Amy Pascal e David Heyman estão interessados num ator britânico com menos de 30 anos, agora que a produção acelerou após a escolha de Denis Villeneuve.

Dada a escala do filme (e o realizador ocupado com o terceiro "Dune" até ao fim de 2026), a rodagem só deverá arrancar em 2027 e a Variety disse que a Amazon está a apontar a estreia de "Bond 26" para 2028.

Serão sete anos após a despedida de Craig em "007 – Sem Tempo Para Morrer" (2021), intervalo que será um recorde na saga, superando os seis que separam a despedida de Timothy Dalton com "007 - Licença para Matar" (1989) e a entrada de Pierce Brosnan com "007: GoldenEye" (1995).