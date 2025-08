Justin Timberlake revelou na quinta-feira que foi diagnosticado com a doença de Lyme, numa publicação nas redes sociais na qual também comemorou com os seus fãs o fim da sua digressão mundial.

"Entre outras coisas, tenho lutado com alguns problemas de saúde, e fui diagnosticado com a doença de Lyme", escreveu o artista norte-americano de 44 anos na sua conta no Instagram.

"Não digo isso para que sintam pena de mim, mas para dar uma ideia do que passei nos bastidores", acrescentou o príncipe do pop e ex-vocalista do NSYNC na partilha com várias fotografias da digressão.

Timberlake recebeu algumas críticas pelas suas apresentações mais recentes na reta final da digressão "Forget Tomorrow". A sua aparência também foi motivo de conversa nas redes sociais, onde os seus seguidores diziam que parecia cansado.

O cantor também disse que estava relutante em tornar o diagnóstico público por considerar que era melhor preservar a sua privacidade.

"Mas estou a tentar ser mais transparente sobre as minhas dificuldades, para que não sejam mal interpretadas."

A doença de Lyme geralmente é contraída devido à picada de uma carraça portadora da bactéria Borrelia, explica a ONG médica Mayo Clinic.

Febre, dor de cabeça, fadiga e rigidez articular são alguns dos sintomas iniciais da doença, que também pode afetar o sistema nervoso e o coração se não for tratada a tempo.

"Viver com isso pode ser implacavelmente debilitante, tanto mental quanto fisicamente", escreveu Timberlake.

"Quando recebi o diagnóstico, fiquei em choque. Mas pelo menos pude entender por que podia estar no palco e sentir uma dor massiva nos nervos, ou muita fadiga, ou mal-estar", comentou.

Outros artistas como Shania Twain, Avril Lavigne e Justin Bieber também revelaram no passado sofrer da doença que afeta dezenas de milhares de americanos todos os anos.

Timberlake, casado com a atriz Jessica Biel e pai de dois filhos, enfrentou vários desafios durante a sua digressão mundial que começou em abril de 2024, incluindo ter sido detido por dirigir embriagado em Nova Iorque no ano passado.