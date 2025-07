"Poderia ter sido pior. Poderia ter sido melhor": segundo a revista Variety, esta é a conclusão geral sobre a estreia nas bilheteiras de "O Quarteto Fantástico: Primeiros Passos", que conclui o plano da Marvel Studios para este ano após os fracassos comerciais de "Capitão América: Admirável Novo Mundo" e "Thunderbolts*".

Os 218 milhões de dólares a nível mundial ficaram ligeiramente abaixo do que "Superman" arrecadara duas semanas antes, reforçando a convicção que ainda há muito público para os filmes de super-heróis, mas o mercado para o género também mudou muito desde os tempos da pré-pandemia e a Marvel não escapa às alterações do comportamento dos espectadores, o aumento da oferta com o Disney+ e a perda de impacto no segundo maior mercado de cinema do mundo.

“Acho que, como indústria, tornámo-nos muito obcecados pelos resultados do fim de semana de estreia, em particular com [‘Superman’ e ‘Quarteto Fantástico’]. Como o boca a boca é tão forte para ambos, acho que a história ainda não está totalmente clara. Sim, ‘Quarteto Fantástico’ é bom o suficiente em termos de ter superado as expectativas da Disney. Portanto, isso é positivo. E é difícil compará-lo a qualquer outro filme da Marvel, porque simplesmente vivemos numa época diferente agora para os lançamentos de super-heróis.”, destacou o analista Shawn Robbins, da Box Office Theory.

Já um "agente de elevado nível que representa vários clientes no Universo Marvel", disse à Variety que “há uma redefinição do que é um sucesso, e não os vejo a atingir mil milhões de dólares [nas bilheteiras] de forma consistente como antes — sem a China, com a exposição no Disney+, pós-COVID, sem megaestrelas. A China usou a Marvel, a Disney e a indústria cinematográfica americana para impulsionar a sua própria”.

A Marvel deposita grandes ambições nos dois filmes "Vingadores" para dezembro de 2026 e 2027, atualmente em rodagem com Robert Downey Jr. a regressar ao Universo, mas como o vilão Doutor Doom, que não fez um "desconto" no seu salário, destaca a Variety. O mesmo se aplica a Chris Hemsworth, que regressa como Thor.

Assim sendo, o estúdio liderado por Kevin Feige aplicará a nova realidade do mercado para controlar os custos de filmes como “X-Men”, que será dirigido por Jake Schreier, o mesmo de “Thunderbolts”.

"A seleção de elenco começará em breve e a área está muito em aberto. Mas a Marvel indicou aos representantes [das agências] que está a procura de talentos mais jovens, em vez de estrelas de primeira linha, para 'manter o custo baixo'", disse outro agente à revista. A data provável para a estreia será 23 de julho de 2027.

Para 2026, o outro filme da Marvel será “Spider-Man: Brand New Day” a 31 de julho, uma coprodução com a Sony.

Numa altura de retração e redefinição de Hollywood em relação aos super-heróis, a Variety diz que os responsáveis da Marvel não sentem urgência em avançar com a nova versão de "Blade" com Mahershala Ali que tem enfrentado muitos problemas de desenvolvimento desde que foi anunciado em 2019 ou mesmo "Deadpool 4". Por outro lado, segundo as fontes da revista, o entusiasmo interno está mais virado para as ideias que circulam para “Black Panther 3", novamente realizado por Ryan Coogler, provavelmente o próximo projeto após o sucesso de "Pecadores".