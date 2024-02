Tim Burton vai fazer mais um filme para um grande estúdio de Hollywood... após revelar em setembro que estava "farto dos estúdios" por se apropriarem culturalmente de tudo e o uso da Inteligência Artificial.

Segundo avança a notícia do Deadline, o cineasta está comprometido com uma nova versão de "Attack of the Fifty Foot Woman" para o estúdio Warner Bros.

O original é um filme de culto de ficção científica de 1958 que custou 88 mil dólares sobre uma rica herdeira que se tornava gigante após um encontro do terceiro grau com um extraterrestre, o que complicava ainda mais o seu casamento com um marido mulherengo.

O que se prepara é uma reimaginação da história, responsabilidade da escritora e argumentista Gillian Flynn, conhecida pela adaptação do seu livro "Em Parte Incerta", que se tornou um filme de David Fincher com Ben Affleck e Rosamund Pike, e pelas séries "Sharp Objects" e "Utopia".

Já houve outra versão, que não ficou para a história: "A Mulher Gigante", de Christopher Guest, com Daryl Hannah.

O próximo filme de Tim Burton que vai chegar aos cinemas também é da Warner: uma sequela de "Beetlejuice" (1988), que se chamou "Os Fantasmas Divertem-se" em Portugal, que recebeu ontem o título oficial de "Beetlejuice Beetlejuice 2024 A.D.", está marcada para 6 de setembro.