Foi divulgado na quarta-feira o trailer de "The Bikeriders".

A parte mais mediática do filme é a presença no elenco de estrelas como Austin Butler ("Elvis") e Tom Hardy ("Venom"), respetivamente como o presumível futuro e o atual líder de um gangue de motards, além de Jodie Comer ("Killing Eve") como a esposa do primeiro, a contar a história a Mike Faist (a revelação da nova versão de “West Side Story” de Steven Spielberg).

Ainda assim, "The Bikeriders" também é o primeiro filme desde 2016 escrito e realizado por Jeff Nichols, a trabalhar dentro do sistema dos grandes estúdios de Hollywood (a distribuição é da 20th Century Studios, que faz parte da Disney) depois de apresentar alguns dos títulos mais interessantes do cinema 'indie' norte-americano dos últimos 15 anos: "Histórias de Caçadeiras" (2007), "Procurem Abrigo" (2011), "Fuga" (2012), "Midnight Special - Poderes Misteriosos" (2016) e "Uma História de Amor" (2016).

Inspirada por um livro de fotografias de 1968 com o mesmo título de Danny Lyon (representado por Mike Faist), a história acompanha os Vandals ("Vândalos), um gangue fictício de motards de Chicago em 1965.

"Visto através da vida dos seus membros, o clube evolui ao longo de uma década do ponto de encontro de 'outsiders' para uma gangue mais sinistro, ameaçando o modo de vida único do grupo original”, destaca a sinopse oficial.

Ainda com Norman Reedus ("The Walking Dead"), Michael Shannon (ator de vários filmes de Jeff Nichols) ou Boyd Holbrook ("Logan"), "The Bikeriders" foi aclamado pela crítica após a apresentação mundial no Festival de Telluride a 31 de agosto e chega às salas dos EUA a 1 de dezembro, em plena temporada de prémios. Aguarda a confirmação da estreia em Portugal.

VEJA O TRAILER.