Austin Butler deverá ser a segunda novidade no elenco gigantesco da sequela de "Dune", avançou o Deadline.

Ainda antes da estreia de "Elvis", o filme de Baz Luhrmann sobre o rei do rock n’ roll, prevista para 23 de junho, decorrem negociações para o ator de 30 anos ficar com o papel de Feyd-Rautha, o sobrinho e herdeiro do vilão, o Barão Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgård), e tão cruel, traiçoeiro e astuto como este.

Sting foi Feyd na versão de 1984 de David Lynch.

Tanto "Elvis" como "Dune" são do mesmo estúdio, Warner Bros.

VEJA O TRAILER LEGENDADO DE "ELVIS".



Ao mesmo tempo que o primeiro "Dune" concorre a dez Óscares na cerimónia de 27 de março, o realizador Denis Villeneuve continua a tomar decisões para a "Parte 2", cuja rodagem arranca a 18 de julho e a estreia nos cinemas está anunciada para 20 de outubro de 2023.

Esta semana, o primeiro nome que circulou para a "Parte 2" foi o de Florence Pugh: decorrem negociações para que a Yelena Belova de "Viúva Negra" venha a ser a princesa Irulan, filha do imperador Shaddam IV.

Além de Skarsgård, vão regressar Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Dave Bautista e outros atores.

A história da sequela arrancará no que aconteceu após Paul Atreides (Chalamet) e a sua mãe, Lady Jessica (Rebecca Ferguson) terem fugido para o inóspito deserto do planeta Arrakis.

RECORDE O TRAILER DE "DUNE - DUNA".