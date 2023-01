Sem surpresa, "Avatar: O Caminho da Água" alcançou o primeiro lugar nos cinemas dos EUA e a nível internacional este fim de semana, mas um filme de terror inesperadamente popular ficou num forte segundo lugar.

O filme de James Cameron conseguiu mais 45 milhões de dólares nos EUA, para um total de 517 milhões, e 1,7 mil milhões a nível mundial, ultrapassando "Mundo Jurássico" para se tornar o sétimo filme que mais arrecadou nas bilheteiras na história do cinema (sem incluir atualizações de valores pela inflação de filmes mais antigos).

A sequela de "Avatar" lidera as bilheteiras há quatro semanas, mas pela primeira vez não é o único título com razões para festejar fortes receitas: o 'thriller' de terror "M3GAN", dos estúdios Universal e Blumhouse - o título significa "Model 3 Generative Android" - também foi impressionante, arrecadando 30,2 milhões no seu primeiro fim de semana, muito acima dos 17 a 20 milhões das expectativas dos analistas.

Com estreia esta semana em Portugal, "M3GAN" conta a história de um assustador robô humanoide projetado - mas evidentemente não muito bem - para ser o companheiro perfeito de uma jovem órfã.

"Filmes de terror não estão a mostrar sinais de desacelaração nas bilheteiras. Os espectadores jovens querem vê-los com os seus amigos, no grande ecrã, para o máximo de emoção", comentou à France-Presse David A. Gross, da Franchise Entertainment Research.

Já com uma sequela em preparação, a produção que custou apenas 12 milhões de dólares e foi filmada na Nova Zelândia em junho de 2021 é descrita como o primeiro sucesso da geração TikTok, após um meme da dança de "M3GAN" ter gerado mais de 1,3 mil milhões de visualizações.

Aproveitando essa onda, a Universal lançou uma campanha de marketing com outros eventos, incluindo um grupo de dançarinas M3GAN na antestreia mundial de "It’s Nice to Have a Friend", de Taylor Swift, que também foi literalmente em digressão por outras paragens nos EUA, com aparições em programas de televisão, competições desportivas, estações de metro e até no topo do Empire State Building.

"O Gato das Botas: O Último Desejo", 'spin-off' da saga "Shrek", ficou em terceiro lugar nas bilheteiras dos EUA, com mais 13,1 milhões de dólares e um total acumulado de 87,7 milhões.

A nível internacional, o filme de animação, também da Universal, também está a portar-se bem nas bilheteiras, e o total global está nos 197 milhões. embora não vá alcançar o total do primeiro "O Gato das Botas", com quase 555 milhões em 2011, trata-se de um valor razoável para um filme para toda a família na era pós-pandemia.

Na sua segunda semana de exibição a nível limitado, "Um Homem Chamado Otto", arrecadou 4,2 milhões de 637 cinemas nos EUA e ficou em quarto lugar.

Com Tom Hanks no papel de um rabugento reformado que acaba lentamente por ceder ao otimismo dos seus novos vizinhos, o filme terá custado cerca de 50 milhões e o estúdio Sony precisará que dê um salto nas bilheteiras quando for lançado em mais cinemas a nível nacional no próximo fim de semana para ter lucro.

A estreia nos cinemas portugueses também será esta semana.