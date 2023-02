O realizador James Cameron recebeu más e boas notícias com os mais resultados de bilheteira do mais recente fim de semana.

A má notícia é que "Titanic", o seu filme de 1997, perdeu o terceiro lugar na lista dos maiores sucessos de bilheteira de todos os tempos (sem atualizar as receitas dos filmes mais antigos com o impacto da inflação). Sim, mesmo com nova reposição nos cinemas para festejar os 25 anos da estreia que o levou aos 2,2428 mil milhões de dólares.

A boa notícia é que o filme agora em terceiro lugar é o seu novo "Avatar: O Caminho da Água", com 2,2433 mil milhões de dólares.

Na lista de todos os tempos, apenas tem à frente "Vingadores: Endgame", com 2,7 mil milhões e... "Avatar", com 2,92 mil milhões, ambos aparentemente inantigíveis (mas é melhor não apostar contra James Cameron).

Além dos EUA com 658,4 milhões de dólares, o maior mercado de "Avatar 2" é a China, com 4243,8 milhões.

Além de Portugal, os outros países onde agora é o filme que arrecadou mais receitas de bilheteira são França, Alemanha, Áustria, Bulgária, República Checa, Estónia, Hungria, Letónia, Líbano, Lituânia, Noruega, Roménia, Eslovénia, Eslováquia, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Camboja, Mongólia, Nova Zelândia e Colômbia.