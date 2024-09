Em março de 2021, Glenn Close foi nomeada para um Óscar e um Razzie pelo mesmo filme, "Lamento de uma América em Ruínas", pelo papel de Mamaw, a avó do atual candidato a futuro vice-presidente dos EUA na lista do Partido Republicano encabeçada por Donald Trump.

O feito invulgar (aconteceu quatro vezes desde a criação dos "Óscares para os piores" em 1980) ilustrou bem como foi controverso o seu trabalho e o próprio filme de Ron Howard, a adaptação ao cinema de um best-seller autobiográfico de J.D. Vance, cuja mãe foi interpretada por Amy Adams.

A história centrava-se em Vance, papel de Gabriel Basso, como um antigo fuzileiro naval do sul do Ohio a frequentar a Faculdade de Direito de Yale e prestes a conseguir o seu emprego de sonho quando uma crise familiar o obrigava a regressar às origens que tentou esquecer, uma cidade no Ohio, onde era confrontado com reflexões sobre a miserável existência de três gerações da sua família e o seu futuro.

Amy Adams nada disse em público, mas Close tem boas recordações da rodagem e da visita de Vance.

Donald Trump e J. D. Vance

“Trouxe a esposa e o filho. Ajudou o ator que o interpretava. Apareceram outras pessoas da família. A certa altura, acho que um dos netos de Mamaw veio e, quando me viu, começou a chorar porque disseram: ‘Ali está a Mamaw’”", contou recentemente à revista Variety na antestreia de um novo filme.

Curiosamente, foi ainda em março de 2021 que Vance iniciou uma campanha bem sucedida para se tornar senador pelo Ohio, apoiado por Trump, que criticara fortemente apenas alguns anos antes.

Uma transformação que fez Close perder a nostalgia sobre o encontro.

"Esperamos que as pessoas no nosso governo tenham uma espinha dorsal moral e que não digam uma coisa e depois digam algo que seja 150 graus diferente", disse à Variety, já depois de ter criticado nas redes sociais os seus comentários controversos sobre as mulheres sem filhos, dizendo que os EUA estão a ser geridos por “senhoras dos gatos que têm vidas miseráveis”.

Questionada sobre o que diria se tivesse a oportunidade de se encontrar com o candidato, a resposta foi clara: "Não me encontraria com ele. O que é que isso iria ajudar?".