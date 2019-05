"A diferença em relação aos westerns tradicionais é que os índios eram filmados de longe, só era possível ouvi-los gritar", explicou Dornelles. "Em Bacurau os índios são os louros com olhos azuis, mas nós nos aproximamos deles e os fizemos falar".

Com a participação de Sônia Braga - protagonista de "Aquarius", e do alemão Udo Kier-, Mendonça afirmou que esta produção serve "para suportar a loucura que está acontecendo agora" com Bolsonaro.

O realizador recordou que o argumento foi escrito anos antes do atual presidente brasileiro assumir o cargo.

Dornelles reconheceu que o argumento original tinha muito mais humor, mas os acontecimentos no país acabaram convertendo o filme numa história "muito mais séria".

Mendonça acrescenta: "Por exemplo, o Rio [de Janeiro] agora vive um momento deprimente, a nível municipal, estadual e federal. As pessoas estão a mudar-se para o Recife [a sua cidade natal] como se fossem refugiados e estamos a acolhê-las, porque de alguma maneira continuamos protegidos cultural e politicamente".

A poção mágica do Astérix

Apesar disso, os realizador deixam-se levar atrás da câmara pelos caminhos da imaginação. Convertidos em resistentes, os habitantes de Bacurau contra-atacam a sangue frio graças a uma potente droga que os impede de sentir medo para ser tão sanguinários como os seus agressores.

"É como a poção mágica do Astérix!", disse Dornelles.

"Bacurau" foi exibido no segundo dia do Festival de Cannes, após a sessão de abertura com "Os Mortos Não Morrem", de Jim Jarmusch. Ambos têm em comum o facto de terem a história centrada em cidades do interior, cujos habitantes lutam com determinação contra invasores, que no caso da produção americana são zombies.

A produção brasileira e "Dor e Glória", de Pedro Almodóvar, são os único filmes ibero-americanos na competição oficial.

Curiosamente, Almodóvar e Mendonça foram os dois últimos cineastas ibero-americanos a concorrer à Palma de Ouro, ambos em 2016. Mas o prémio ficou com "Eu, Daniel Blake", do britânico Ken Loach, que também está de volta à competição com "Sorry we missed you".