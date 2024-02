Aguardado com grande expectativa, "Ballerina", o primeiro 'spinoff' do Universo John Wick no cinema, já não vai estrear este ano nos cinemas.

O estúdio Lionsgate adiou o filme protagonizado por Ana de Armas de 7 de junho (um dia antes em Portugal), para um ano depois, 6 de junho de 2025.

O adiamento da super produção surpreende... ou talvez não, uma vez que não passou despercebida a ausência de fotografias oficiais e trailers quando a estreia estava a apenas três meses e meio de distância.

Fontes disseram à revista Variety que Chad Stahelski, que dirigiu os quatro "John Wick" e assinou um acordo com o estúdio em janeiro que o coloca no controlo da supervisão desse universo, está a trabalhar com Len Wiseman, realizador de "Ballerina" (e da saga "Underworld"), em "cenas adicionais de ação".

Com a atriz cubana no papel de uma assassina treinada nas tradições dos ciganos russos", a história decorre na mesma linha temporal da saga principal, mas antes dos acontecimentos do quarto "John Wick" e no elenco adicional estão Anjelica Huston, Gabriel Byrne, o falecido Lance Reddick, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus, Ian McShane e o próprio Keanu Reeves.

Para o lugar de "Ballerina", o estúdio antecipou uma nova versão que está pronta de "O Corvo", de Rupert Sanders ("A Branca de Neve e o Caçador", "Ghost in the Shell: Agente do Futuro"), protagonizada por Bill Skarsgård e ainda com a cantora FKA twigs, Danny Huston, Laura Birn, Sami Bouajila e Jordan Bolger.