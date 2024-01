Os organizadores da nova versão dos Globos de Ouro esperam que a paixão pelo fenómeno "Barbenheimer" ajude a revitalizar a cerimónia de prémios de Hollywood este domingo, famosa por ser divertida e informal, mas perseguida por escândalos.

A gala, pontapé de saída da temporade de prémios de Hollywood, vai decorrer como de costume no salão de baile do hotel The Beverly Hilton em Beverly Hills a partir das 17h00 locais (uma da manhã de segunda-feira em Portugal continental).

Os Globos, com novos donos e novos vontantes, chegam com uma lista de produções de grande sucesso para celebrar.

Espera-se que o evento honre “Barbie” e “Oppenheimer” – dois filmes que impressionaram tanto a crítica quanto o público quando foram lançados simultaneamente no verão passado, e têm 17 nomeações entre eles.

"São tão diferentes um do outro, mas ambos tiveram sucesso... Estamos entusiasmados por ambos estarem muito representados aqui", disse Glenn Weiss, o produtor dos Globos deste ano.

“Foi um grande recomeço para os Globos”, assegurou à France-Presse (AFP).

"Barbie", de Greta Gerwig, que transformou a nostalgia pela amada boneca numa sátira contundente sobre a misoginia e o o poder feminino, lidera com nove nomeações.

É considerada a favorita para ganhar o Globo de Melhor Filme de Comédia ou Musical e Melhor Argumento, e tem três dos seis nomeados para Melhor Canção.

Sendo o filme de maior sucesso nas bilheteiras de 2023, também é provável que receba um prémio recém-criado para os títulos de maior impacto comercial no mercado da América do Norte.

"Oppenheimer", de Christopher Nolan - a outra metade do fenómeno cinematográfico viral que 'explodiu' em julho do ano passado - conta a história do inventor da bomba atómica e tem oito nomeações.

Favorito aos prémios de Melhor Filme de Drama, Realização e Banda Sonora, "Oppenheimer" foca-se nos eventos à volta da criação da bomba e a rivalidade que surge entre o cientista brilhante s J. Robert Oppenheimer e o político poderoso Lewis Strauss, respetivamente interpretados por Cillian Murphy e Robert Downey Jr..

Eles são fortes candidatos a Melhor Ator de Drama e Ator Secundário.

Preparativos para a cerimónia

Os Globos de Ouro - que durante décadas ofereceram enorme publicidade e um impulso oportuno aos candidatos aos Óscares - estarão sob escrutínio quando tentam regressar após anos de declínio.

Alegações de corrupção e racismo levaram a um boicote da indústria nos últimos anos. A cerimónia nem chegou a ser transmitida em 2022, e várias estrelas de primeiro plano falharam a edição do ano passado.

Desde então, o turbulento e obscuro grupo de jornalistas estrangeiros baseados em Los Angeles que criou os Globos há 80 anos foi dissolvido, e uma rede mais ampla de críticos estrangeiros foi trazida para contribuir para a votação dos vencedores deste ano.

Juntamente com estrelas de cinema como Leonardo DiCaprio ("Assassinos da Lua das Flores"), os nomeados incluem grandes nomes do mundo da música como Billie Eilish e Dua Lipa - ambas para Melhor Canção - e Taylor Swift pelo seu recente filme-concerto.

Apesar das recentes dificuldades dos Globos, o produtor Glenn Weiss espera que as estrelas estejam disponíveis para finalmente festejarem juntas, depois de um 'annus horribilis' em que a indústria foi prejudicada por duas duras greves.

Nesse sentido, as estrelas que não conseguiram promover os seus filmes durante a greve de meses do sindicato dos atores (SAG-AFTRA) e argumentistas podem aproveitar a ocasião para compensar o tempo perdido na campanha para os Óscares.

"Queremos que esta seja uma grande festa de abertura da temporada de prémios, na qual todos sintam essa energia. Passámos por estas greves juntos e saímos disso", salientou o produtor.

Só não se espere que os escândalos dos Globos e as consequentes reformas sejam mencionadas pelos organizadores.

“Acho que isso já foi dito”, disse Weiss, referindo-se às notícias que foram saindo e à própria cerimónia no ano passado.

"Neste momento, estamos apenas a organizar uma festa", explicou.

Se Cillian Murphy perder Melhor Ator de Drama, provavelmente o prémio irá para Bradley Cooper, que interpreta Leonard Bernstein em “Maestro”.

O mesmo Cooper também foi nomeado para Realização e seria a primeira pessoa a receber as duas distinções pelo mesmo filme.

Noutras categorias, a atriz indígena Lily Gladstone é uma das favoritas para Atriz em Drama por "Assassinos da Lua das Flores", de Martin Scorsese, que tem sete nomeações.

"Os Excluídos" pode ter dois prémios de interpretação: Paul Giamatti e Da'Vine Joy Randolph, respetivamente pelos papéis de um mesquinho professor de História e a cozinheira de um liceu nos anos 1970.

Emma Stone é a favorita ao prémio de Melhor Atriz em Comédia ou Musical pelo seu papel no surrealista "Pobres Criaturas".

Do lado televisivo, espera-se que "Succession", "The Bear" e "Beef" dominem respetivamente as categorias de Drama, Comédia e Minisséries.

O comediante Jo Koy será o anfitrião da animação da 81.ª cerimónia, que será transmitida pelo canal nacional CBS nos EUA e não passa na TV portuguesa.

LISTA COMPLETA DE NOMEADOS

"Assassinos da Lua das Flores"

CINEMA

MELHOR FILME (DRAMA)

"Anatomia de uma Queda"

"Assassinos da Lua das Flores"

"Oppenheimer"

"Maestro"

"Vidas Passadas"

"Zona de Interesse"

MELHOR FILME (COMÉDIA OU MUSICAL)

"Air"

"American Fiction"

"Barbie"

"Os Excluídos"

"May December – Segredos de um Escândalo"

"Pobres Criaturas"

MELHOR REALIZAÇÃO

Bradley Cooper, "Maestro"

Greta Gerwig, "Barbie"

Yorgos Lanthimos, "Pobres Criaturas"

Christopher Nolan, "Oppenheimer"

Alexander Payne, "Os Excluídos"

Martin Scorsese, "Assassinos da Lua das Flores"

Celine Song, "Vidas Passadas"

MELHOR ATOR (DRAMA)

Bradley Cooper, "Maestro"

Leonardo DiCaprio, "Assassinos da Lua das Flores"

Colman Domingo, "Rustin"

Barry Koeghan, "Saltburn"

Cillian Murphy, "Oppenheimer"

Andrew Scott, "All of Us Strangers"

MELHOR ATRIZ (DRAMA)

Annette Bening, "Nyad"

Lily Gladstone, "Assassinos da Lua das Flores"

Sandra Hüller, "Anatomia de uma Queda"

Greta Lee, "Vidas Passadas"

Carey Mulligan, "Maestro"

Cailee Spaeny, "Priscilla"

MELHOR ATOR (COMÉDIA OU MUSICAL)

Nicolas Cage, "Dream Scenario"

Timothée Chalamet, "Wonka"

Matt Damon, "Air"

Paul Giamatti, "Os Excluídos"

Joaquin Phoenix, "Beau Tem Medo"

Jeffrey Wright, "American Fiction"

MELHOR ATRIZ (COMÉDIA OU MUSICAL)

Fantasia Barrino, "A Cor Púrpura"

Jennifer Lawrence, ""Tudo na Boa!"

Alma Poysti, "Folhas Caídas"

Natalie Portman, "May December – Segredos de um Escândalo"

Margot Robbie, "Barbie"

Emma Stone, "Pobres Criaturas"

MELHOR ATOR SECUNDÁRIO

Williem Dafoe, "Pobres Criaturas"

Robert DeNiro, "Assassinos da Lua das Flores"

Robert Downey Jr., "Oppenheimer

Ryan Gosling, "Barbie"

Charles Melton, "May December – Segredos de um Escândalo"

Mark Ruffalo, "Pobres Criaturas"

MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA

Emily Blunt, "Oppenheimer"

Danielle Brooks, "A Cor Púrpura"

Jodie Foster, "Nyad

Da’Vine Joy Randolph, "Os Excluídos"

Julianne Moore, "May December – Segredos de um Escândalo"

Rosamund Pike, "Saltburn"

MELHOR ARGUMENTO

"Anatomia de uma Queda"

"Assassinos da Lua das Flores"

"Barbie"

"Oppenheimer"

"Pobres Criaturas"

"Vidas Passadas"

MELHOR FILME ESTRANGEIRO

"Anatomia de uma Queda" (França)

"Eu Capitão" (Itália)

"Folhas Caídas" (Finlândia)

"A Sociedade da Neve" (Espanha)

"Vidas Passadas" (EUA)

"Zona de Interesse" (Grã-Bretanha/EUA)

MELHOR FILME DE ANIMAÇÃO

"Elemental"

"Homem-Aranha: Através do Aranhaverso"

"Nimona"

"O Rapaz e a Garça"

"Super Mario Bros. - O Filme"

"Suzume"

"Wish: O Poder dos Desejos"

MELHOR BANDA SONORA ORIGINAL

"Assassinos da Lua das Flores"

"Homem-Aranha: Através do Aranhaverso"

"Oppenheimer"

"Pobres Criaturas"

"O Rapaz e a Garça"

"A Zona de Interesse"

MELHOR CANÇÃO ORIGINAL

“Addicted to Romance", de "Viciados em Amor" (Bruce Springsteen)

“Dance the Night", de "Barbie" (Mark Ronson, Andrew Wyatt, Dua Lipa, Caroline Ailin)

“I'm Just Ken", de "Barbie" (Mark Ronson, Andrew Wyatt)

“Peaches", de "Super Mario Bros. - O Filme" (Jack Black, Aaron Horvath, Michael Jelenic, Eric Osmond, John Spiker)

“Road to Freedom", de "Rustin" (Lenny Kravitz)

“What was I Made For?", de "Barbie" (Billie Eilish O'Connell, Finneas O'Connell)

MELHOR FILME POR MÉRITO CINEMATOGRÁFICO E COMERCIAL

"Barbie"

"Guardiões da Galáxia - Vol. 3"

"Homem-Aranha: Através do Aranhaverso"

"John Wick: Capítulo 4"

"Missão: Impossível - Ajuste de Contas: Parte Um"

"Oppenheimer"

"Super Mario Bros: O Filme"

"Taylor Swift: The Eras Tour"

TELEVISÃO

MELHOR SÉRIE DRAMA

"1923"

"The Crown"

"The Diplomat"

"The last of Us"

"The Morning Show"

"Succession"

MELHOR SÉRIE COMÉDIA

"Abbot Elementary"

"Barry"

"The Bear"

"Jury Duty"

"Homicídios ao Domicílio"

"Ted Lasso"

MELHOR TELEFILME, ANTOLOGIA OU MINISSÉRIE

“All the Light We Cannot See”

“Beef”

“Daisy Jones & the Six”

“Fargo”

"Fellow Travelers"

“Lessons in Chemistry”

MELHOR ATOR EM SÉRIE DRAMA

Kieran Culkin, “Succession”

Jeremy Strong, “Succession”

Gary Oldman, "Slow Horses"

Pedro Pascal, “The Last of Us”

Brian Cox, “Succession”

Dominic West, “The Crown”

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DRAMA

Helen Mirren, "1923"

Bell Ramsey, "The Last of Us"

Keri Russell, "THe Diplomat"

Sarah Snook, "Succession"

Imelda Staunton, "The Crown"

Emma Stone, "The Curse"

MELHOR ATOR EM SÉRIE DE COMÉDIA OU MUSICAL

Bill Hader, “Barry”

Steve Martin, “Homicídios ao Domicílio”

Jason Segel, “Shrinking”

Martin Short, “Homicídios ao Domicílio”

Jason Sudeikis, “Ted Lasso”

Jeremy Allen White, “The Bear”

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DE COMÉDIA OU MUSICAL

Rachel Brosnahan "The Marvelous Mrs. Maisel"

Quinta Brunson, "Abbout Elementary"

Ayo Edebiri, "The Bear"

Elle Fanning, "The Great"

Selena Gomez, "Homicídios ao Domicílio"

Natasha Lyonne, "Poker Face"

MELHOR ATOR EM MINISSÉRIE, ANTOLOGIA OU TELEFILME

Matt Bomer, "Fellow Travelers"

Sam Claflin, "Daisy Jones & The Six"

Jon Hamm, "Fargo"

Woody Harrelson, "White House Plumbers"

David Oyelowo, "Lawmen: Bass Reeves"

Steven Yeun, "Beef"

MELHOR ATRIZ EM MINISSÉRIE, ANTOLOGIA OU TELEFILME

Riley Keough, "Daisey Jones & The Six"

Brie Larson, "Lessons in Chemistry"

Elizabeth Olsen, "Love & Death"

Juno Temple, "Fargo"

Rachel Weisz, "Dead Ringers"

Ali Wong, "Beef"

MELHOR ATOR SECUNDÁRIO

Billy Crudup, “The Morning Show”

Matthew Macfadyen, “Succession”

James Marsden, “Jury Duty”

Ebon Moss-Bachrach, “The Bear”

Alan Ruck, "Succession"

Alexander Skarsgard, "Succession"

MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA

Elizabeth Debicki, “The Crown”

Abby Elliott , "The Bear"

Christina Ricci, "Yellowjackets"

J. Smith-Cameron, "Succession"

Meryl Streep, “Homicídios ao Domicílio”

Hannah Waddingham, “Ted Lasso”

MELHOR PERFORMANCE EM PROGRAMA DE COMÉDIA STAND-UP

Ricky Gervais em "Ricky Gervais: Armageddon"

Trevor Noah em "Trevor Noah: Where Was I"

Chris Rock em "Chris Rock: Selective Outrage"

Amy Schumer em "Amy Schumer: Emergency Contact"

Sarah Silverman em "Sarah Silverman: Someone You Love"

Wanda Sykes em "Wanda Sykes: I´m an Entertainer"