O "Barbenheimer" estimulou centenas de milhares de pessoas a ver os dois filmes, organizando as suas próprias sessões duplas: o lançamento coincidente dos dois filmes totalmente diferentes, mas muito aguardados criou um fenómeno da cultura pop de baixo para cima que transcendeu o marketing individual de ambos.

Mas na Índia o fenómeno ainda foi mais longe: um cinema na Índia passou por engano as legendas em inglês de "Barbie" durante uma sessão de "Oppenheimer".

O momento insólito foi partilhado nas redes sociais: a imagem mostra as legendas onde se lê "Barbie!" e "Estamos tão felizes por te ver" durante uma cena com um pensativo Cillian Murphy como o famoso cientista.

"Isto significa que, no mesmo cinema, noutra sessão, passaram as legendas do 'Oppenheimer' numa exibição de 'Barbie'", respondeu outra pessoa, que aproveitou para fazer uma montagem da sua autoria onde se vê Margot Robbie como Barbie com a legenda "Tornei-me a Morte, o destruidor de mundos".

Curiosamente, essa frase também surge em destaque nas críticas a "Oppenheimer" de um político do Bharatiya Janata Party (Partido do Povo Indiano, BJP), o partido nacionalista hindu no poder na Índia.

Durante uma cena de sexo de Oppenheimer com a sua amante Jean Tatlock (Florence Pugh) interrompida quando esta pega numa cópia do Bhagavad Gita, uma das escrituras mais sagradas do hinduísmo, e lhe pede para lê-lo: "Agora tornei-me a Morte, o destruidor de mundos", responde o cientista, antes de recomeçarem.

Num comunicado divulgado no sábado, Uday Mahurkar, Comissário de Informação da Índia, disse que o filme é um "ataque perturbador ao hinduísmo" e "parte de uma conspiração maior das forças anti-hindus".

A cena especifica era “um ataque direto às crenças religiosas de mil milhões de hindus tolerantes”, acrescentou, comparando-a ao lançamento de "uma guerra contra a comunidade hindu", apelando a um boicote e ao corte da cena.

Não obstante, o filme não foi banido até agora em nenhum dos estados e territórios: "Oppenheimer" foi bem recebido e é um sucesso de bilheteira, com três milhões de dólares de receitas no fim de semana de estreia, enquanto "Barbie" ficou por um milhão.