Quase a chegar aos cinemas, o mundo cor-de-rosa de "Barbie" ficou um pouco mais mais sombrio por causa de uma inesperada "crise política" com um peculiar mapa do mundo.

Com as estrelas Margot Robbie e Ryan Gosling, bem como a realizadora Greta Gerwig, em pleno trabalho de promoção, surgiu na segunda-feira a notícia de que o Vietname baniu a estreia do filme nos cinemas, prevista para 21 de julho (um dia depois de Portugal).

A inesperada polémica surgiu depois de as autoridades terem detetado um mapa numa breve cena que alegadamente representa uma zona contenciosa do Mar do Sul da China, território rico em reservas de petróleo e gás alvo de disputas territoriais entre diversos países da região.

"O Conselho Nacional para Avaliação e Classificação Cinematográfica assistiu ao filme e tomou a decisão de proibir a sua exibição no Vietname devido à violação da 'linha de nove traços'", disse Vi Kien Thanh, diretor do Departamento de Cinema do país ao portal de notícias Dan Tri, referindo-se à linha que representa as reivindicações marítimas da China naquela área, rejeitadas pelo Vietname.

A história do filme mostra a icónica boneca a dar o salto para o mundo real depois de questionar a sua realidade demasiado perfeita no mundo mágico da 'Barbie Land'. Uma personagem entregue-lhe um "mapa do mundo" para a ajudar nessa jornada de descoberta.

Numa declaração à revista Variety, o estúdio Warner Bros. defendeu-se: "O mapa em 'Barbie Land' é um desenho de giz de cera infantil. Os rabiscos retratam a jornada fictícia da Barbie da Barbie Land para o 'mundo real'. Não houve a intenção de fazer nenhum tipo de declaração".

Não é a primeira vez que a disputa no Mar do Sul da China leva à proibição de filmes no Vietname, um país comunista que usa a censura.

Em 2022, o filme "Uncharted", protagonizado por Tom Holland, foi banido dos cinemas pelo mesmo motivo.

Na comédia romântica de grande scesso de 2018 "Asiáticos Doidos e Ricos", uma cena que mostra uma bolsa de grife com um mapa atribuindo a Pequim as ilhas disputadas no Mar do Sul da China foi removida no Vietname.

