Nas principais secções, o mote é o de encontrar “uma geração de novos realizadores”, pode ler-se em comunicado da organização, com nomes como Petr Fedorov, Iva GOlubovic, Olesya Shigina ou Julia Kushnarenko, entre muitos outros.

Este ano, o cinema da Lituânia terá um foco particular, com um tributo a Jonas Mekas e vários filmes de Aiste Zagulyte, mas há também um ciclo para as relações entre os países anteriormente ligados à União Soviética e as lutas de libertação do continente africano, intitulado “Cinegeografia Socialista”, mas também outros ligados à realidade virtual, à animação e a filmes ‘queer’.

O “Cinegeografia Socialista” inclui um filme coproduzido em Portugal, o documentário “Time of the Leopards”, realizado em 1985 por Zdravko Velimirovic em Moçambique, mas também “Rostov-Luanda” (1997), de Abderrahmane Sissako, ou “Tito in Africa” (1970).

A “Portuguese Abroad” (“Portugueses no Estrangeiro”, em tradução livre) é uma secção dedicada a obras de realizadores portugueses a trabalhar fora do país, mostrando seis obras, de Rúben Sevivas, Salomé Lamas, Yuri Alves, André Guiomar, Francisco Carvalho e José Pando Lucas.

O programa paralelo, de entrada gratuita, tem como destaque uma conversa com a curadora, investigadora e realizadora Kamila Kuc no Candelabro, mas também vários debates sobre as ligações entre as duas culturas, ‘masterclasses’ e oficinas para crianças.