Denzel Washington revelou que um beijo gay da sua personagem foi cortado de "Gladiador II".

O vencedor de dois Óscares interpreta Macrinus, um antigo escravo propietário de gladiadores que se torna mentor de Lucius (Paul Mescal) e conspira para conquistar poder em Roma.

Numa entrevista de promoção, uma das perguntas ao veterano ator é sobre até que ponto é gay esta versão do Império Romano.

“Na verdade, beijei um homem no filme, mas eles tiraram, cortaram, acho que tiveram medo”, contou ao Gayety.

E reforçou: "Beijei um tipo mesmo na boca e suponho que ainda não estavam prontos para isso. Matei-o cerca de cinco minutos depois. Isto é o 'Gladiador'. É o beijo da morte”.

Numa entrevista em separado ao jornal The New York Times, o realizador Ridley Scott disse que Macrinus tem uma 'centelha' de bissexualidade. Numa das cenas, a personagem também diz que é capaz de beijar um homem enquanto está alcoolizada.

Nos cinemas esta quinta-feira, a história de "Gladiador II" avança algumas décadas, com Mescal no papel de Lucius, filho de Lucilla (Connie Nielsen) e sobrinho de Cómodo (Joaquin Phoenix). Uma boa parte da equipa artística atrás das câmaras vem do filme de 2000.

"Anos depois de testemunhar a morte do venerado herói Maximus às mãos do seu tio, Lucius é forçado a entrar no Coliseu depois de a sua casa ter sido conquistada pelos tirânicos imperadores que agora lideram Roma com mão de ferro. Com um sentimento de revolta e o futuro do Império em jogo, Lucius terá de olhar para o seu passado como forma de encontrar força e devolver a honra e glória de Roma ao seu povo", resume a sinopse oficial.

Além de Mescal e Nielsen, o elenco principal junta Pedro Pascal, Denzel Washington, Joseph Quinn e Fred Hechinger. Do filme anterior regressa ainda Derek Jacobi.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.