Ben Affleck vai voltar a acumular as funções à frente e atrás das câmaras no seu próximo projeto por causa dos problemas de agenda de Matt Damon.

A Netflix abriu os cordões à bolsa para ficar com "Animals" na expectativa que Ben Affleck fosse o realizador e Matt Damon o protagonista, voltando assim a juntar os amigos de infância e célebre dupla de colaboradores no cinema.

A história é descrita como um 'thriller' centrado no rapto do filho de um político que se está a candidatar à presidência da câmara. Rodeados de muitos inimigos e nem todos apenas políticos, o pai e a mãe não têm outra solução que não seja sujar as mãos para salvar o filho.

No entanto, um problema de direitos foi atrasando o projeto e Ben Affleck acabou por avançar em 2024 para a rodagem de outros dois trabalhos apenas como ator e produtor: a sequela de "Acerto de Contas" e "RIP", o segundo também com Damon e para a Netflix, que o lançará no fim do ano.

Com a situação resolvida e a agenda livre, Ben Affleck viu uma abertura para avançar em abril com a rodagem de "Animals" em Los Angeles e garantiu para o elenco Gillian Anderson ("Ficheiros Secretos", "Sex Education", "The Crown").

Pelo caminho, também vai ter de ser o protagonista, o que não acontecia desde "Viver na Noite" (2016), já que Matt Damon tem a agenda ocupada nos próximos meses com a rodagem na Europa de "The Odyssey", o próximo projeto de Christopher Nolan.

A dupla mantém-se apenas como produtores, já que o projeto é do seu estúdio Artists Equity.