A primeira sessão de "Benedetta" no domingo à tarde no Festival de Cinema de Nova Iorque teve direito a um protesto à porta do grupo católico "America Needs Fatima".

Com cartazes, faixas e megafones, os cerca de 20 manifestantes tinham como alvo o "filme lésbico blasfemo que insulta a santidade das freiras católicas".

Com Virginie Efira, Lambert Wilson, Daphne Patakia e Charlotte Rampling, "Benedetta" baseia-se numa história verídica do século XVII sobre a freira Benedetta Carlini e a relação sexual com outra freira.

Com uma aclamada antestreia na mais recente edição do Festival de Cannes e estreia em Portual prevista para 25 de novembro, é o novo filme do cineasta holandês Paul Verhoeven, conhecido pelos seus trabalhos provocadores à volta de violência e sexo ("RoboCop", "Instinto Fatal", "Elle").

Benedetta

Segundo o 'site' Indiewire, esta será a primeira manifestação católica contra a presença de um filme no Festival de Nova Iorque desde "Dogma", de 1999, de Kevin Smith, onde Matt Damon e Ben Affleck eram dois anjos banidos do Paraíso e Alanis Morissette interpretava Deus.

Inspirado pelas aparições de Nossa Senhora de Fátima que alega representar 120 mil católicos nos EUA, "America Needs Fatima" tem várias petições no seu 'site' contra filmes, filmes, homossexualidade e diversos produtos LGBTQIA+. Também costuma organizar protestos junto de clínicas de planeamento familiar.

Como toda a publicidade é boa publicidade, não só o protesto chamou ainda mais a atenção para "Benedetta", como a organização do Festival de Cinema de Nova Iorque partilhou uma fotografia da manifestação para promover a próxima sessão.