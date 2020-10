Benedict Cumberbatch vai regressar como o Doutor Estranho no terceiro "Homem-Aranha" com Tom Holland.

Segundo a imprensa especializada, o Mago Supremo das artes místicas da Marvel deverá ser o novo mentor do jovem super-herói, assumindo a posição que em "Homem-Aranha: Regresso a Casa" pertenceu a Tony Stark/Homem de Ferro, a personagem de Robert Downey Jr.

O "casting" de Benedict Cumberbatch também faz a ligação com o Universo Cinematográfico Marvel, uma vez que os filmes "Homem-Aranha" resultam de um acordo da Marvel com a Sony, que tem os direitos do super-herói aracnídeo.

Só após esta participação especial é que Benedict Cumberbatch avançará para a rodagem em Londres da sequela de "Doutor Estranho", intitulada "Doctor Strange sequel Doctor Strange and the Multiverse of Madness", comandada pelo cineasta Sam Raimi.

A estreia nos cinemas do terceiro filme "Homem-Aranha", novamente realizado por Jon Watts, está prevista para 17 de dezembro de 2021, o que pode ser alterado por causa da pandemia.

A rodagem deverá arrancar no final deste mês em Atlanta (EUA) e além de Tom Holland, devem regressar Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon e Tony Revolori.

Jamie Foxx irá repetir o papel de Electro, o vilão que consegue manipular a eletricidade em "O Fantástico Homem-Aranha 2: O Poder de Electro" (2014), quando o super-herói era Andrew Garfield.