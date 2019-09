Benedict Wong é um dos protagonistas do fim de semana na Comic Con Portugal, que se Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras. No arranque do terceiro dia do evento, o ator conversou com o SAPO Mag.

Veja a entrevista:

O seu papel mais conhecido é o de Wong no Universo Cinematográfico Marvel, que interpretou nos filmes "Doutor Estranho", "Vingadores: Guerra do Infinito" e "Vingadores: Endgame".

No cinema, entrou ainda em filmes como "Estranhos de Passagem", "Missão Solar", "Moon - O Outro Lado da Lua", "Prometheus" e "Perdido em Marte".

Na televisão, destacam-se os papéis de Kublai Khan na série de ficção histórica da Netflix "Marco Polo" e Shaun Li em "Black Mirror: Hated in the Nation".