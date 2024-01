Bill Murray, Benicio Del Toro e ainda Michael Cera deverão ser os protagonistas do próximo filme de Wes Anderson.

Após lançar "Asteroid City" em 2023 e as curtas "A Incrível História de Henry Sugar", "Poison", "The Rat Catcher" e "The Swan", o realizador manterá o ritmo intenso na carreira, começando a rodagem do seu projeto ainda sem título oficial ainda este ano.

A história está a ser mantida em segredo, mas é uma colaboração do realizador sete vezes para os Óscares com o frequente colaborador Roman Coppola.

Se Michael Cera é uma entrada na órbita de Wes Anderson, Benicio Del Toro repete a colaboração de "Crónicas de França do Liberty, Kansas Evening Sun". Já Bill Murray é um frequentador habitual desde "Gostam Todos da Mesma", de 1998.

Dada a tendência habitual do realizador sete vezes nomeado para os Óscares de juntar grandes elencos, outros nomes devem ser adicionados antes do início dos trabalhos.