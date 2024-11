Do trabalho de caracterização à voz e aos maneirismos, as reações nas redes sociais à transformação do ator Billy Zane em Marlon Brando podem ser o 'empurrão' que um novo filme precisava para encontrar distribuição internacional.

O trailer de "Waltzing for Brando" ("Valsar para Brando", em tradução literal) foi revelado na terça-feira e mostra o ator popularizado por "Titanic" como a lenda do cinema, principalmente na época de "O Padrinho" (1972).

A história decorre entre 1969 e 1974, acompanhando a fase de declínio da carreira de Brando e a impressionante recuperação com "O Padrinho" e "O Último Tango em Paris", na mesma altura em que comprou uma ilha inabitável no Taiti e recrutou Bernard Judge, um arquiteto de Los Angeles (papel de Jon Heder), para construir o primeiro retiro ecológico do mundo.

Com realização e argumento de Bill Fishman a partir de um livro de memórias de Judge, o registo desta produção feita fora dos grandes estúdios de Hollywood é de comédia e no elenco destacam-se ainda o vencedor do Óscar Richard Dreyfuss, Camille Razat (“Emily in Paris”), Alaina Huffman e Tia Carrere.

A antestreia mundial está marcada para o encerramento do Festival de Cinema de Torino a 30 de novembro.

