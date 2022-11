Beneficiando da pouca concorrência no mercado, "Black Adam" voltou a ser o filme que levou mais pessoas às salas de cinema no último fim de semana (sexta-feira nos EUA, quinta a domingo em Portugal).

Tudo vai alterar-se com a chegada esta semana aos cinemas de "Black Panther: Wakanda Para Sempre", o 30.º título do Universo Cinematográfico Marvel: as previsões dos analistas apontam uma estreia entre os 175 e os 200 milhões de dólares só para os EUA.

Ao terceiro fim de semana de exibição, o novo filme com Dwayne Johnson arrecadou mais 18,5 milhões de dólares nos EUA , para um total de 137,4 milhões.

A quebra de 33% em relação ao mesmo período da semana anterior, menos do que se esperava, foi atribuída ao interesse de mais espectadores do sexo feminino do que é habitual para o género dos super-heróis.

O domínio também foi internacional, com mais 25,4 milhões, com o valor fora dos EUA a chegar aos 182,3 milhões e aos 319,7 milhões a nível mundial.

Os analistas continuam a prever que as receitas totais fiquem pelos 400 milhões de dólares, um resultado que não permite ao filme clamar o título de sucesso comercial: o orçamento desta super produção chegou aos 195 milhões, ao que se tem de acrescentar praticamente o mesmo valor em despesas de distribuição e promoção (em termos médios, um filme tem de arrecadar três vezes o seu orçamento para o estúdio ver lucros do investimento).

Em Portugal, onde os valores monetários não são comparáveis, as contas principais de "Black Adam" fazem-se em espectadores: mais 26.110 entre 3 e 6 de novembro, uma quebra de 30,52% em relação aos fim de semana anterior. O total ao fim de 18 dias é positivo, com 166.162 espectadores.

Em segundo lugar nos EUA, ficou a animação japonesa "One Piece Film: Red", com 9,5 milhões de dólares de receitas: foi um bom valor para o género, embora menor do que outro sucesso recente do mesmo estúdio, "Demon Slayer: Mugen Train", que conseguiu chegar aos 21 milhões na estreia no final de abril.

Em Portugal, o mesmo filme estreou-se em terceiro lugar, com 12.428 espectadores, perdendo para "O Amigo Crocodilo", com 15.438 bilhetes vendidos.

As maiores surpresas nos cinemas continuam a ser a comédia romântica "Bilhete Para o Paraíso" e o filme de terror "Sorri".

Decaindo apenas 13% nos cinemas americanos, o filme que junta George Clooney e Julia Roberts juntou mais 8,5 milhões de dólares, para um total de 46,7 milhões. A nível global, as receitas já são de 137,2 milhões (Portugal foram 236.941 bilhetes vendidos), um bom balanço para a produção que custou 60 milhões e um género que já conheceu melhores dias nos cinemas.

Nos cinemas desde o final de setembro, "Sorri" somou mais 4 milhões de dólares e as receitas nos EUA estão nos 99,1 milhões.

Com um orçamento de 17 milhões e sem estrelas no elenco, o filme que esteve para ser lançado diretamente em streaming já arrecadou 202,9 milhões a nível mundial (foi visto por 137.086 espectadores em Portugal), tornando-se um dos mais rentáveis de 2022 e, dentro do seu género, um sucesso maior do que "Nope", " O Telefone Negro" e "Halloween: O Final".