Bong Joon Ho tem um novo filme, seis anos depois de "Parasitas" e cinco após um triunfo histórico da Coreia do Sul nos Óscares, com o Óscar de Melhor Filme e mais três estatuetas.

Anunciado como a sua "próxima experiência cinematográfica inovadora", foi divulgado o trailer de “Mickey 17”, que revela Robert Pattinson e um peculiar sotaque.

"O improvável herói Mickey Barnes (Pattinson) vê-se numa circunstância extraordinária de trabalhar para um empregador que exige o compromisso absoluto com o trabalho... morrer para viver", resume oficialmente a sinopse do filme, que viu a data de estreia nos cinemas adiada quase um ano e agora está anunciado para 30 de janeiro de 2025.

No elenco destacam-se ainda Naomi Ackie (“Star Wars: Episódio IX – A Ascensão de Skywalker”) e os nomeados aos Óscares Steven Yeun ("Minari", “Nope”), Toni Collette ("O Sexto Sentido"“Hereditário”) e Mark Ruffalo (“Pobres Criaturas”).

Escrito e realizado por Bong Joon Ho, “Mickey 17” baseia-se no romance "Mickey7", de Edward Ashton (sem edição portuguesa), mas adaptação pode ser diferente, tal como aconteceu com outras do cineasta no passado.

Os ingredientes são os ideais para quem se dedica a histórias das lutas entre classes em filmes como “Memórias de um Assassino” ou “Snowpiercer: O Expresso do Amanhã”, centrando-se em Mickey7, um funcionário 'descartável' numa expedição humana enviada para colonizar o mundo de gelo Niflheim para quem a equipa se vira sempre que há uma missão muito perigosa, até mesmo suicida. Quando uma versão morre, um novo corpo é regenerado com a maioria das suas memórias intactas, mas Mickey 7 sobrevive e, quando regressa à base, descobre que já foi criado o Mickey 8.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.