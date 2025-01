A atual temporada de prémios em Hollywood praticamente parou por causa dos incêndios que afetam Los Angeles desde 7 de janeiro, mas continuam a ser publicadas algumas entrevistas realizadas antes da tragédia.

Numa delas, Edward Norton, a recolher elogios de todos os lados pela interpretação do músico Pete Seeger em "A Complete Unknown", o 'biopic' sobre os primeiros anos artísticos de Bob Dylan, fez grandes elogios a "The Apprentice - A História de Trump", um filme rival na temporada mas com muito menos visibilidade mediática.

O tema surgiu quando o ator discutia o seu envolvimento em "Clube de Combate", um clássico que recebeu pouco reconhecimento em 1999: foi vaiado no Festival de Veneza e um fracasso de bilheteira antes de se tornar uma fonte gigantesca de receitas para o estúdio graças ao mercado de DVD.

“Vi 'The Apprentice' e não há palavras suficientes que possa dizer sobre esse filme. Já sabia que [o realizador] Ali Abbasi era [sensacional]. Acho que o [seu filme de 2018] 'Na Fronteira' é uma das obras-primas não reconhecidas dos últimos 10 anos. Esse filme é uma obra-prima absoluta. E pensei, 'O que vai este tipo fazer a seguir?'", contou no podcast Awards Chatter, da revista especializada The Hollywood Reporter.

Edward Norton com Shauna Robertson

O cineasta dinamarquês de origem iraniana avançou para "Holy Spider" em 2022 e a seguir para a 'história da origem' na década de 1970 de Donald Trump, interpretado por Sebastian Stan, mais conhecido pelo Universo Cinematográfico Marvel, e a relação com o seu mentor Roy Cohn, papel de Jeremy Strong, popularizado pela série "Succession".

Na opinião de Edward Norton, “'The Apprentice' está a ser muito pouco discutido. Trata-se de um filme tão brilhantemente dirigido e aquelas duas interpretações são tão improváveis. Sebastian Stan? Trata-se de uma interpretação monumentalmente difícil e impressionante. E o Jeremy é igualmente eletrizante. Porque eles realmente fazem com que a gente se importe. Na verdade, conseguimos ter empatia pelo Donald Trump e Roy Cohn; realmente temos empatia por eles! Sente-se realmente as raízes humanas da coisa.”

Edward Norton diz que transmitiu a sua admiração pessoalmente a Sebastian Stan e Jeremy Strong e estes lhe admitiram a sua frustração pelo filme não ter chegado a mais pessoas.

E contou: "Respondi-lhes algo do género, 'Posso dizer-vos que está a demorar um pouco, mas já estou a começar a ouvir, de cineasta para cineasta, as pessoas a dizerem 'Já viste aquele filme? É absolutamente fantástico!'".

"E a palavra começa a espalhar-se", concluiu Edward Norton, com conhecimento de causa.

Veja o trailer de " The Apprentice - A História de Trump".