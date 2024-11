"Lobos Solitários" não terá uma sequela, ainda que o filme com Brad Pitt e George Clooney como especialistas a resolver 'problemas', normalmente de natureza criminal, forçados a trabalhar juntos, ser considerado 'de longe' o mais visto na história da Apple TV+.

"Não sei o que vou dirigir a seguir e acho que não será uma sequela de 'Lobos Solitários'": caiu como uma 'bomba' na imprensa especializada na sexta-feira a novidade dada pelo realizador e argumentista Jon Watts (trilogia "Homem-Aranha") numa entrevista ao Collider durante a promoção de “Skeleton Crew”, a nova série "Star Wars" do Disney+.

Watts foi ainda mais longe no esclarecimento no sábado à publicação Deadline, alegando que o projeto caiu por terra por falta de confiança na Apple TV+.

"Lobos Solitários" era uma estreia exclusiva nos cinemas, mas a plataforma recuou na decisão com apenas seis semanas de antecedência, alegadamente por causa dos maus resultados de outros filmes, principalmente "Leva-me para a Lua", a comédia romântica lançada em julho que juntou Scarlett Johansson e Channing Tatum.

“Mostrei à Apple a minha versão final do 'Lobos Solitários' no início deste ano. Ficaram extremamente entusiasmados com ela e contrataram-me imediatamente para começar a escrever uma sequela. Mas a mudança de última hora de um prometido lançamento nos cinemas para um em streaming foi uma surpresa total e feita sem qualquer explicação ou discussão. Nem sequer fui informado até menos de uma semana antes de anunciarem ao mundo", contou Watts ao Deadline.

Jon Watts com Brad Pitt e George Clooney na rodagem créditos: Apple TV+

Clooney e Pitt deram sinais diplomáticos do seu descontentamento com a alteração em entrevistas no Festival de Veneza e reduziram a atividade promocional antes do lançamento em streaming a 20 de setembro (segundo as primeiras notícias do projeto, os atores tinham aceite uma redução do seu salário habitual para assegurar a estreia no grande ecrã).

A piorar a situação: a alteração do lançamento foi acompanhada da luz verde oficial para uma sequela.

"Fiquei completamente chocado [com a decisão] e pedi que não incluíssem a notícia de que estava a escrever uma sequela. Eles ignoraram o meu pedido e anunciaram-na à mesma no seu comunicado à imprensa, aparentemente para dar uma narrativa positiva à sua mudança para streaming. E portanto devolvi discretamente o dinheiro que me deram para a sequela", esclareceu o realizador e argumentista.

"Não quis falar sobre isto porque estava orgulhoso do filme e não queria gerar nenhuma imprensa negativa desnecessária. Adorei trabalhar com o Brad e o George (e a Amy [Ryan] e o Austin [Abrams ] e a Poorna [Jagannathan] e o Zlatko [Burić]) e voltaria a fazê-lo com entusiasmo. Mas a verdade é que a Apple não cancelou a sequela de 'Lobos Solitários', cancelei-a eu porque já não confiava neles como parceiros criativos.", concluiu.

Sem ser oficialmente, fontes próximas do estúdio disseram ao Deadline que continua em aberto a disponibilidade para avançar com uma sequela.