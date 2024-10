"Lobos Solitários", o novo filme que junta George Clooney e Brad Pitt, tornou-se o filme mais visto na história da Apple TV+.

O serviço não revela os números, mas fontes disseram ao Deadline que as audiências cresceram quase 30% na comparação semana a semana após o lançamento a 27 de setembro. Os maiores picos de audiência da comédia de ação foram nos EUA, Reino Unido, Canadá, Austrália, Itália, México, Brasil e Alemanha.

"Wolfs", no original, estava destinado a uma estreia exclusiva nos cinemas, mas a Apple TV+ recuou na decisão com apenas seis semanas de antecedência, alegadamente por causa dos maus resultados de outros filmes, principalmente "Leva-me para a Lua", a comédia romântica lançada em julho que juntou Scarlett Johansson e Channing Tatum.

Em entrevistas no Festival de Veneza, Clooney e Pitt deram sinais diplomáticos do seu descontentamento com a alteração, tanto mais que, segundo as primeiras notícias do projeto, tinham aceite uma redução do seu salário habitual para assegurar a estreia no grande ecrã.

A alteração do lançamento foi acompanhada da luz verde para uma sequela do filme realizado e escrito por Jon Watts (trilogia "Homem-Aranha") sobre dois especialistas a resolver 'problemas', normalmente de natureza criminal, forçados a trabalhar juntos numa noite a ficar fora de controlo.

“Quando o George, Brad e Jon nos abordaram com a ideia de 'Lobos Solitários', foi uma decisão fácil: um filme divertido e emocionante protagonizado por dois vencedores dos Óscares que todos sabem que são ícones juntos. Agora, o público decidiu em massa fazer de 'Lobos Solitários' uma parte do seu fim de semana, tornando o filme um sucesso de bilheteira global. Sempre considerámos que a Apple TV+ é a casa para os artistas mais talentosos do mundo criarem e fazerem os seus melhores trabalhos, e é emocionante ver o público abraçar isso de forma tão esmagadora”, disse em comunicado o chefe de longas-metragens da Apple Original Films.

