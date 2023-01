Se a história de um "comeback" artístico (regresso) é inspiradora e garante a emoção numa temporada de prémios, o que dizer de duas? O resultado são vídeos e fotografias que emocionam os fãs e tornam-se virais.

Foi o que aconteceu no domingo à noite com um vídeo do encontro nos bastidores da cerimónia Critics' Choice Awards, quando Ke Huy Quan estava com o grupo do seu filme "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" e, assim que vê chegar Brendan Fraser depois de ganhar o prémio de Melhor Ator com "A Baleia", faz um "sprint" para lhe dar um grande abraço.

São as histórias pessoais e profissionais por detrás dessas imagens que mais têm inspirado quem as vê: após muitos anos longe das luzes da ribalta, os dois atores estão na rota dos Óscares e dentro de dois meses, poderemos olhar para o filme que fizeram juntos, "O Rapaz da Pedra Lascada", de 1992, não apenas como uma tresloucada comédia, mas o encontro de dois futuros vencedores das estatuetas douradas.

O VÍDEO.

"A Baleia" chega aos cinemas portugueses a 2 de março e o entusiasmo por Brendan Fraser não se desvaneceu desde a antestreia mundial no Festival de Veneza no início de setembro de 2022: agora com 53 anos, é o seu primeiro trabalho como protagonista em quase uma década, depois de ter lentamente desaparecido do radar de Hollywood a seguir à trilogia "A Múmia" (1999-2008) e passado por um divórcio, dificuldades financeiras, problemas de saúde relacionados com as cenas de ação que fez nos seus filmes e a luta contra a depressão, além de ter sido vítima de agressão sexual por parte de uma personalidade influente em Hollywood.

Os fãs nas redes sociais até cunharam o termo "Brendanaissance" para simbolizar o movimento de afeição pelo ator, que tem a reputação de ser uma das estrelas mais simpáticas e acessíveis de Hollywood.

Já Ke Huy Quan, com 51 anos, teve uma estreia bombástica como Short Round em "Indiana Jones e o Templo Perdido" (1984) e logo a seguir foi o Data no clássico intemporal que é "Os Goonies" (1985), mas deparou-se com o muro instransponível na sua época da falta de papéis para atores de origem asiática em Hollywood.

De facto, "O Rapaz da Pedra Lascada" já o encontrou nessa fase descendente: só entrou em mais dois filmes antes de passar para trás das câmaras e trabalhar como assistente de duplos e realização, e a seguir parar completamente.

Inspirado pelo sucesso de bilheteira "Asiáticos Doidos e Ricos" (2018), decidiu voltar e duas semanas depois de arranjar um agente, foi chamado para fazer testes para "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo".

A rodagem desse filme acabou mesmo antes de começar a pandemia em 2020 e seguiram-se mais dois anos sem resultados práticos, até que a estreia nos cinemas no final de março de 2022 lhe abriu novamente as portas de Hollywood e até as do Universo Cinematográfico Marvel, através da segunda temporada de "Loki".

Agora, os atores de "O Rapaz da Pedra Lascada" estão outra vez juntos e apoiam-se na temporada de prémios: há outro vídeo do interior da sala dos Critics' Choice Awards com milhões de visualizações do momento em que o nome de Brendan Fraser é anunciado como Melhor Ator e regista outro abraço de Ke Huy Quan.

O SEGUNDO VÍDEO.