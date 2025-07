A Netflix divulgou, esta quarta-feira, 30 de julho, as primeiras imagens dos personagens principais da adaptação de "O Filho de Mil Homens", filme baseado no livro de Valter Hugo Mãe. O filme estreia-se nos próximos meses no serviço de streaming.

Com realização e argumento de Daniel Rezende ("Bingo: O Rei das Manhãs" e "Turma da Mónica: Laços"), o filme é protagonizado por Rodrigo Santoro, Miguel Martines, Rebeca Jamir e Johnny Massaro.

"Primeira adaptação de um livro do escritor Valter Hugo Mãe, a obra é um best seller e acompanha Crisóstomo (Rodrigo Santoro), pescador solitário que tem o sonho de ter um filho. A sua vida muda quando encontra Camilo (Miguel Martines), um menino órfão que decide acolher. Numa tentativa de fugir de sua própria dor, Isaura (Rebeca Jamir) cruza o caminho dos dois, e, em seguida, Antonino (Johnny Massaro), um jovem incompreendido, também se aproxima com eles. Juntos, os quatro aprendem o significado de família e o propósito de compartilhar a vida", resume a Netflix em comunicado.

Com produção da Biônica Filmes e da Barry Company, também fazem parte do elenco Antonio Haddad, Carlos Francisco, Grace Passô, Inez Viana, Juliana Caldas, Lívia Silva, Marcello Escorel, Tuna Dwek, entre outros.

"O Filho de Mil Homens" foi gravado entre Búzios, no litoral do Rio de Janeiro, e na Chapada Diamantina, na Bahia.