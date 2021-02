Em reação à notícia de que Brett Ratner se prepara para fazer um novo filme, o movimento ativista Time's Up diz que não se esqueceu nem esquecerá as acusações de assédio sexual que lhe foram feitas.

Em parceria com a produtora Millennium Media, o regresso do realizador a Hollywood será para uma paixão com mais de dez anos, um "biopic" sobre o duo de R&B Milli Vanilli, apanhado num famoso escândalo de playback no início da década de 1990.

Criador da série "Prison Break" e realizador da trilogia "Hora de Ponta" e ainda de filmes como "Dragão Vermelho", "X-Men: O Confronto Final" e "Hércules", Brett Ratner foi uma das personalidades que caíram em desgraça na onda de revelações do #MeToo, o grande escândalo sexual que começou pelo produtor norte-americano Harvey Weinstein a 5 de outubro de 2017.

As acusações de assédio sexual por sete mulheres, incluindo as atrizes Olivia Munn e Natasha Henstridge, levaram-no a perder o acordo de produção e financiamento de projetos com o estúdio Warner Bros.

Ratner desmentiu sempre as acusações e manteve-se discreto nos últimos três anos, mas o anunciado regresso mereceu logo uma reação oficial do Time´s Up, o movimento que surgiu em 2018 em resposta ao #MeToo.

"O Time’s Up nasceu da reconhecimento nacional do assédio sexual no local de trabalho. O nosso movimento é o produto de incontáveis ​​atos de coragem de muitos sobreviventes, incluindo aqueles que falaram sobre o que sofreram às mãos de Brett Ratner.", recordou a presidente Tina Tchen em comunicado.

"Ratner não só nunca reconheceu ou se desculpou pelo mal que causou, mas também apresentou processos judiciais, numa tentativa de silenciar as vozes das sobreviventes que se apresentaram - uma tática típica do manual dos predadores. Não se pode ir embora durante um par de anos e depois reaparecer e agir como se nada tivesse acontecido. Não o esquecemos e não iremos esquecer. E a Millennium Media também não o deveria fazer. Não deve haver qualquer regresso. #wewontforgetbrett", conclui a declaração.