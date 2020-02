Após os sucessos de "Bohemian Rhapsody" e "Rocketman", a relação entre cinema e música continua a aquecer.

Após meses de negociações secretas, a Disney chegou a acordo com Bruno Mars para ser o protagonista de um filme musical.

Aos 34 anos, esta será praticamente uma estreia no cinema "à la Lady Gaga" para o artista de "Uptown Funk", "The Lazy Song", "When I Was Your Man" ou "That's What I Like": aos seis anos, então como Bruno Hernandez, foi o "Little Elvis" em "Lua-de-Mel em Las Vegas" (1992), uma comédia romântica com Nicolas Cage e Sarah Jessica Parker.

A outra experiência como ator do vencedor de 11 Grammys foi como voz na animação "Rio 2" (2014).

A história está a ser mantida em segredo, mas segundo avança o Deadline Hollywood, Bruno Mars também será produtor do projeto, que terá principalmente músicas originais da sua autoria.

Ainda não existe argumento, realizador ou sequer data de estreia nos cinemas.