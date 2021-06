O filme de Bruno Miguel Resende, "Coronantine", sobre a quarentena no Porto, registado durante a Páscoa de 2020, venceu o “prémio de excelência” no Beyond the Curve Internacional Film Festival, em Paris, na categoria de "Quarantine Stories", disse hoje o realizador.

Em comunicado, Bruno Miguel Resende refere que no festival parisiense, certificado no IMDb ( nternet Movie Database), base de dados 'online' de informação sobre música, cinema, filmes, programas e comerciais para televisão e jogos de computador, obteve também uma nomeação para melhor curta-metragem com "Mask Shift". "A viagem psicadélica através das ruas desérticas do Porto já possui 23 seleções, cinco nomeações, uma menção honrosa e uma vitória", sublinha o realizador. Este registo histórico sobre a cidade do Porto "já viajou por todo o mundo, tendo estado por exemplo no Irão, França, EUA, Índia, Rússia e Lituânia", acrescenta. Tendo realizado oito curtas-metragens após o início da pandemia, com um telemóvel e sem qualquer apoio, este foi o rumo escolhido por Bruno Miguel Resende para "superar a interdição laboral a festivais e espetáculos análogos", com o grupo Os Arlotes, onde trabalha.