Os Prémios Curtas foram criados em 2023, em Lisboa, para celebrar o formato da curta-metragem e os profissionais que nela trabalham, sendo atribuídos em 18 categorias, da realização à interpretação, da direção de fotografia ao guarda-roupa.

Nesta terceira edição, os dois filmes com mais nomeações são as curtas-metragens de terror “Umbral”, de Miguel Andrade, em dez categorias, e “Era uma vez no apocalipse”, de Tiago Pimentel, em nove categorias.

“Umbral”, feito em contexto escolar, com produção do Politécnico do Porto - Escola Superior de Media Artes e Design, venceu uma menção especial no MOTELX 2024, e está indicado, por exemplo, para melhor curta de ficção, melhores efeitos especiais (Nuno Costa), Melhor Ator (Daniel Silva) ou Melhor Atriz Secundária (Diana Sá).

“Era uma vez no apocalipse” é protagonizado por Sérgio Godinho, Mariana Pacheco e Paulo Calatré, estando todos nomeados para estes prémios.

O ‘designer’ luso-canadiano Luís Sequeira, que já esteve nomeado para os Óscares pelo trabalho em filmes de Guillermo del Toro, está nomeado para os Prémios Curtas pelo guarda-roupa de “Era uma vez no apocalipse”.

O filme já foi distinguido no festival de Avanca e no Shortcutz Lisboa.

Para o prémio de Melhor Realização estão nomeados Cláudia Varejão (“Kora”), Daniel Soares (“Bad for a moment”), Inês Lima (“O jardim em movimento”), Isadora Neves Marques (“As minhas sensações são tudo o que tenho para oferecer”) e Mário Veloso (“Chuvas de verão”).

Os Prémios Curtas passam a atribuir um prémio honorário, pelo conjunto da carreira de uma personalidade, reconhecendo pela primeira vez o encenador e ator Luís Miguel Cintra, pela “forte contribuição em diferentes palcos e telas, assim como pela sua entrega em diversas primeiras obras de vários autores”.

O júri desta terceira edição dos Prémios Curtas integra Frederico Corado, Marina Leonardo, Hugo Gomes, Inês Moreira Santos, Rafael Félix, Carolina Serranito, Francisco Rocha, Jasmim Bettencourt, Filipa Amaro, André Pereira, Bernardo Freire e Bruno Gascon.

A cerimónia de entrega dos prémios está marcada para 5 de abril no Fórum Lisboa.