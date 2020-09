"No Brasil, há uma trama que corrói os princípios democráticos", lamentou Caetano Veloso esta segunda-feira (7) numa videoconferência com jornalistas após a exibição do documentário sobre a sua prisão durante a ditadura militar (1964-1985) no Festival de Veneza.

"Por trás de uma aparência de democracia no Brasil existe uma ameaça mais subtil, menos clara. Há uma estrutura autoritária, quase uma contaminação, uma trama que corrói os princípios democráticos, impede a circulação de ideias e a afirmação de direitos", disse o músico baiano, que não citou o nome do presidente Jair Bolsonaro.

Caetano, de 78 anos, que não pôde comparecer à estreia em Veneza devido às limitações impostas pelas autoridades italianas por causa da pandemia do coronavírus, é o único protagonista do documentário "Narciso em Férias", exibido fora da competição.