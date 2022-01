Johnny Depp vai ser o Rei Luís XV no próximo filme da cineasta francesa Maiwenn, avançou a revista Variety.

Maiwenn é uma atriz, realizadora e argumentista muito respeitada no seu país: "Polissia" ganhou o Prémio do Júri no Festival de Cannes em 2011 e "Meu Rei" valeu a Emmanuelle Bercot a distinção como Melhor Atriz no mesmo festival em 2015. O seu filme mais recente, "DNA" (2020), foi nomeado para vários prémios César - o equivalente ao Óscar na França.

Além de ser a realizadora, Maiwenn interpretará no filme a Condessa Jeanne du Barry, a última amante do rei.

Com título e enredo mantidos em segredo, a rodagem começa no verão e passará durante três meses por vários locais históricos de Paris, principalmente o Palácio de Versalhes, que era a residência dos monarcas franceses.

Luís XV recebeu o cognome de "Bem Amado", apesar de sido uma figura controversa e morrido em desgraça após acusações de corrupção e depravação no fim de um reinado de 59 anos, o segundo mais longo na história da França a seguir ao do bisavô Luís XIV.

A Variety nota que é improvável que o filme vá ser rodado em inglês, pelo que Depp deverá falar em francês, língua que domina graças aos muitos anos em que viveu no país durante o seu casamento com Vanessa Paradis.

O projeto é o primeiro do ator desde o fim da rodagem de "Minamata” no primeiro trimestre de 2019: sem trabalho em Hollywood, Depp assumiu publicamente no Festival de San Sebastián em setembro de 2021 ser vítima da "cultura do cancelamento" desde que foi acusado pela ex-esposa Amber Heard de violência doméstica.

Após perder um processo contra o tablóide sensacionalista britânico The Sun que o apresentou como um "agressor de esposas", durante um julgamento que também revelou os seus excessos com as drogas e o extravagante estilo de vida, o que prejudicou a sua imagem, Depp foi convidado a desistir do papel de vilão no terceiro filme da série "Monstros Fantásticos".