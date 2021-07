Cannes finaliza os preparativos para uma edição ambiciosa, que terá as presenças de Spike Lee, Matt Damon, Tilda Swinton, Sean Penn e outras figuras importantes do cinema para tentar virar a página da pandemia.

O evento, que acontece dois meses depois da sua data habitual e após o cancelamento do ano passado, começa na terça-feira com a exibição de "Annette", um musical de Leos Carax protagonizado por Adam Driver e Marion Cotillard.

O cineasta francês disputa a Palma de Ouro, que será anunciada a 17 de julho, ao lado de outros grandes nomes da Sétima Arte, como o holandês Paul Verhoeven, o iraniano Asghar Farhadi e o americano Sean Penn, que retorna à Croisette depois de ter sido vaiado em 2016 com a exibição de "The Last Face - A Última Fronteira".

Três realizadores da mostra oficial, o italiano Nanni Moretti, o francês Jacques Audiard e o tailandês Apichatpong Weerasethakul - que apresenta "Memoria", rodado na Colômbia e protagonizado por Tilda Swinton - já venceram o maior prémio de Cannes.

"O reencontro do cinema mundial"

The French Dispatch

Na lista de cineastas na disputa pela Palma de Ouro estão quatro mulheres, incluindo três francesas. Até hoje, apenas uma realizadora venceu o festival, a neozelandesa Jane Campion por "O Piano", em 1993.

O júri, presidido pelo cineasta norte americano Spike Lee, o primeiro afro-americano a ocupar o posto, escolherá o vencedor entre 24 filmes, o maior número de produções na mostra oficial do últimos anos.

"É o reencontro do cinema mundial", afirmou o delegado-geral do festival, Thierry Frémaux. "É emocionante", acrescentou.

Frémaux destacou que "apesar de a pandemia não estar vencida, a organização e essência são as de uma edição normal".

O evento, que deve receber apenas metade das 40 mil pessoas que atrai por dia, em média, de outros anos, exigirá um certificado de vacinação ou um teste PCR negativo a cada 48 horas.

Mas a passadeira vermelha receberá a habitual legião de estrelas.

O realizador americano Wes Anderson e o seu filme "The French Dispatch" serão responsáveis por um bom contingente: Bill Murray, Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Adrien Brody, Benicio del Toro e Tilda Swinton estão no elenco da longa-metragem rodado na França.

Outra americana, a atriz e realizadora Jodie Foster, receberá a Palma de Ouro Honorária pelo seu "compromisso discreto mas firme com os grandes temas de nossa época". Em 1976, com apenas 13 anos, ela compareceu pela primeira vez à Croisette para apresentar "Taxi Driver", de Martin Scorsese.

O regresso de Deneuve

A lendária Catherine Deneuve, de 77 anos, voltará à mostra um ano e meio depois de sofrer um acidente vascular. A estrela francesa é a protagonista do filme de Emmanuelle Bercot "De son vivant".

Matt Damon, que em "Stillwater", de Tom McCarthy ("O Caso Spotlight"), interpreta um pai que viaja a Marselha para visitar a filha detida, também marcará presença.

Alguns filmes estão programados para uma nova mostra, Cannes Première, que inclui produções fora da competição. Nesta será exibida o último trabalho de Oliver Stone ("JKF, revisited: through the looking glass").

Portugal surge representado ao mais alto nível pelo realizador português Diogo Salgado: a curta-metragem "Noite Turva" é uma das candidatas à Palma de Ouro na sua categoria.

Ainda no capítulo das curtas-metragens, nos programas em Cannes dedicados a projetos cinematográficos ainda em curso, em desenvolvimento e pós-produção, serão mostrados a profissionais os filmes "Entre a luz e o nada", de Joana de Sousa, com produção de Pedro Fernandes Duarte, e "O fim do verão", de Marco Veloso, com produção da Escola Superior de Teatro e Cinema.

Na Quinzena de Realizadores, um dos programas paralelos do festival, estrear-se-á "Diários de Otsoga", de Miguel Gomes e Maureen Fazendeiro.

Quem também estará em Cannes é o realizador David Pinheiro Vicente, com o projeto da primeira longa-metragem, intitulado "Entre o passado e o futuro", que foi desenvolvido no âmbito do programa Cinéfondation e que contará com coprodução luso-francesa da O Som e a Fúria e La Belle Affaire.