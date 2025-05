Joaquin Phoenix é o protagonista do sombrio e satírico "Eddington", que estreou no Festival de Cannes na sexta-feira, uma abordagem mordaz das guerras culturais americanas ambientada numa pequena cidade do Novo México.

O filme do realizador norte-americano em ascensão Ari Aster é um 'thriller' perturbador, mas muitas vezes divertido, ao estilo de um western, ambientado na política tóxica e das teorias da conspiração dos EUA.

Phoenix brilha como um xerife profundamente falível que tenta manter a ordem na cidade de Eddington no momento do uso obrigatório de máscaras por causa da COVID-19, protestos divisivos do movimento "Black Lives Matter" e tensões intergeracionais.

"Acho que estamos num momento em que todos vivem numa realidade diferente, na sua própria realidade, e ninguém consegue concordar sobre o que é real e o que está realmente a acontecer", disse Aster a jornalistas em Cannes.

"De certa forma, perdemos uma das forças sociais que sempre esteve no centro das democracias liberais, que é uma versão acordada do que é real."

Questionado se os EUA estavam doentes, o realizador de 38 anos respondeu: "Sim, com certeza."

"Acho que a ligação final com aquele antigo sistema (de concordar sobre o que é real) foi cortado durante a COVID", explicou. "Acho que foi o começo de algo em grande."

Mais conhecido pelos seus anteriores filmes de terror, "Hereditário" e "Midsommar", Aster parece estar a parodiar toda a gente, dos conservadores do sul dos EUA amantes de armas até os ativistas brancos antirracistas que adoram espalhar a virtude.

Emma Stone (a vencedora dos Óscares por "La La Land" e "Pobres Criaturas") interpreta a esposa de Phoenix, que mergulha num mundo de teóricos da conspiração de direita obcecados por pedófilos.

Quebra de confiança

Emma Stone, Pedro Pascal, o realizador Ari Aster, Joaquin Phoenix e Austin Butler no Festival de Cannes a 17 de maio de 2025

Aster admitiu ter um pressentimento sobre o rumo que os EUA tomariam e decidiu dramatizá-lo no seu filme, cuja sátira social inicial gradualmente dá lugar a ações muito mais sombrias e violentas.

Questionado se a polarização política americana e a quebra de confiança nos media poderiam estar a levar o país ao caminho da violência em massa, disse: "Isso é certamente algo que me preocupa".

"Neste momento, parece que nada está a ser feito para apaziguar a fúria", disse aos jornalistas.

No elenco recheado de estrelas de Aster, que inclui Pedro Pascal e Austin Butler ("Elvis"), as personagens estão constantemente a filmarem-se umas às outras, a publicar nas redes sociais e a trocar mensagens.

Numa cena, Joe Cross (Phoenix) é questionado por um subordinado se deveria partilhar um vídeo online do seu discurso incendiário.

"Não me faças pensar nisso. Coloca!", reage Cross.

O filme é "sobre o que acontece quando as pessoas que discordam sobre a realidade começam a entrar em conflito umas com as outras", explicou Aster. "E é isso que começa a dominar todos."

O filme concorre à prestigiada Palma de Ouro na competição principal em Cannes, que será anunciada a 24 de maio.

O vencedor do ano passado, "Anora", do também realizador norte-americano Sean Baker, viria a triunfar nos Óscares na cerimónia de 2 de março.

"Eddington" tem estreia internacional prevista para julho. A portuguesa ainda não está anunciada.