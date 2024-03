O realizador de culto Ari Aster juntou um elenco de estrelas para o seu próximo filme: dois vencedores de Óscares (Emma Stone e Joaquin Phoenix), outro já nomeado e em rápida ascensão em Hollywood (Austin Butler) e um ator a navegar uma onda de popularidade com "The Mandalorian", "The Last of Us" e como o futuro líder do "Quarteto Fantástico" da Marvel (Pedro Pascal).

O título da produção é "Eddington" e a rodagem começa já esta semana, com Luke Grimes, Deirdre O’Connell, Micheal Ward e Clifton Collins Jr. a completarem o elenco.

Este será o quarto filme escrito e realizado por Aster, que se revelou um dos cineastas mais originais do atual cinema independente americano, acumulando fãs com "Hereditário" (2018), "Midsommar" (2019) e "Beau Tem Medo" (2023), este último com Phoenix.

A história está a ser mantida em secretismo, descrita apenas como a de 'um xerife de uma pequena cidade do Novo México com anseios mais elevados".

Esta será mais um projeto da prestigiada A24, a produtora de títulos como "Tudo em Todo o Lado". "A Zona de Interesse" e "Vidas Passadas".