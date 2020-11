"Sol Posto", filme-concerto dos Capitão Fausto, estreia-se esta sexta-feira, dia 20 de novembro, às 20h00, em sessão única em 70 salas de cinema, de norte a sul e ilhas. O formato é uma longa-metragem, com uma narrativa visual em três momentos do dia – crepúsculo, noite e alvorada -, mas é também um concerto da banda ao longo desses três momentos, em locais distintos.

Antes da estreia, os músicos Francisco Ferreira e Salvador Seabra conversaram com o SAPO Mag.

Veja o vídeo:

Os Capitão Fausto já tinham trabalhado anteriormente com Ricardo Oliveira, nomeadamente na 'curta' “Pontas Soltas”, estreada em 2016. “Pontas Soltas” acompanha o processo criativo e os bastidores da gravação do terceiro álbum da banda, “Capitão Fausto têm os dias contados”.

O mais recente e quatro álbum do grupo, “A invenção do dia claro”, foi editado em março do ano passado.

A discografia dos Capitão Fausto, que integram Tomás Wallenstein, Salvador Seabra, Manuel Palha, Francisco Ferreira e Domingos Coimbra, inclui ainda “Gazela”, editado em 2011, e “Pesar o Sol”, de 2014.