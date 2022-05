A Casa do Cinema de Coimbra está a celebrar o seu primeiro aniversário, propondo 14 filmes em 16 exibições, incluindo um cine-concerto e uma longa-metragem de animação, na próxima semana, entre segunda-feira e sábado, foi hoje anunciado.

O projeto da Casa do Cinema de Coimbra, promovido por um consórcio que integra os Caminhos do Cinema Português, Centro de Estudos Cinematográficos e o Fila K Cineclube, propôs-se criar um ponto de encontro da cinefilia e dos seus promotores e, ao longo do primeiro ano de atividade “tão desafiante e atípico” recebeu “mais de 10 mil espetadores em mais de 350 sessões”, lê-se numa nota enviada hoje à agência Lusa.

Para além do destaque dado ao cinema português “contemporâneo e patrimonial”, bem como às cinematografias francófona, anglo-saxónica e brasileira, exibindo “ficções, animações e documentários”, a Casa do Cinema de Coimbra – localizada no antigo Cinema Avenida - recebeu, no último ano, a 27ª edição do Festival Caminhos do Cinema Português e extensões de outros festivais.

A celebração do primeiro aniversário conta com exibição de 14 filmes, entre os quais os nomeados ao LUX – Prémio do Público do Parlamento Europeu, um cine-concerto incluído no programa cultural da Queima das Fitas de Coimbra e filmes de ciclos dedicados a Emir Kusturica e Pier Paolo Pasolini.

A programação inclui, também, a longa-metragem de animação “À Procura de Anne Frank” (que será exibida três vezes ao longo da semana), as antestreias de “Olga”, do jovem realizador francês Elie Grappe, e “Deserto Particular”, do brasileiro Aly Muritiba, e os filmes argentinos “Azor” e “A Flor”.

No comunicado, os promotores da Casa do Cinema de Coimbra, argumentaram que quiseram “marcar” o primeiro aniversário do projeto com um “registo de diversidade, propondo um programa para um público diverso”.

“É um programa desafiante e estimulante onde queremos marcar encontro com todos os cinéfilos da região e sobretudo agradecer à massa associativa que apoia esta atividade intensa”, sustentaram.