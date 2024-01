O festival de cinema Play, dedicado a espectadores mais novos, dos bebés aos adolescentes, vai ter este ano, em Lisboa, um cine-concerto de The Legendary Tigerman e uma performance para assinalar os 50 anos de democracia.

De acordo com informação hoje divulgada, a 11.ª edição do Festival Play está marcada de 24 de fevereiro a 3 de março, no cinema São Jorge, em Lisboa, e vai abrir com o filme de animação franco-belga “Yuku e a flor dos Himalaias”, de Remi Durin.

Este festival, “o único em Lisboa dedicado exclusivamente ao público infanto-juvenil”, terá 130 filmes, entre curtas e longas-metragens, “para que crianças e adolescentes tenham acesso ao melhor cinema que se faz atualmente um pouco por todo o mundo”.

Este ano, a organização sublinha “uma forte presença portuguesa”, com escolhas como “Filme feliz :)”, de Duarte Coimbra, “Ana Morphose”, de João Rodrigues, e “Monte Clérigo”, de Luís Campos.

Um dos destaques da programação é o cine-concerto que o festival organiza todos os anos, e nesta edição fica a cargo do músico Paulo Furtado, The Legendary Tigerman, que vai musicar ao vivo duas curtas-metragens do ator e realizador norte-americano Charley Bowers.

A realizadora checa Lucie Sunková é convidada do Play, com uma seleção de filmes, uma conversa com o público e um atelier de animação para espectadores a partir dos seis anos.

Entre as longas-metragens desta edição está "Mighty Afrin: In the time of Flood", de Angelos Rallis, sobre “uma rapariga em plena adolescência, que move mundos lutando contra as cheias que inundam a sua casa no Bangladesh”.

Uma das iniciativas que o festival terá para assinalar os 50 anos da Revolução de Abril de 1974 é uma “cine-performance” intitulada “Bom dia Professora”, com a atriz Leonor Cabral, na Cinemateca Júnior.