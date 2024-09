O festival de cinema de animação ANIMASYROS, que começa no dia 23, na Grécia, conta com cerca de uma dezena de filmes portugueses, com um tributo a Regina Pessoa e com o realizador João Gonzalez nos júris.

A programação foi hoje anunciada, com o ANIMASYROS a apresentar-se como “o maior festival internacional de cinema de animação da Grécia”, propondo mais de 260 filmes a exibir em Siro, uma das ilhas Cíclades, entre os dias 23 e 29 de setembro.

Na competição internacional estão “Percebes”, de Laura Gonçalves e Alexandra Ramires, que recebeu o prémio de melhor curta-metragem do festival de Annecy, e “A rapariga de olhos grandes e o rapaz de pernas compridas”, de Maria Hespanhol.

Na competição de filmes para os mais novos encontra-se “A menina com os olhos ocupados”, de André Carrilho, enquanto na secção competitiva Animapride está “Cherry, Passion Fruit”, de Renato José Duque.

“T-Zero”, filme de Vicente Niro, tem uma dupla seleção, no programa Panorama e na competição dedicada a obras que abordam “valores europeus”.

O filme coletivo “Reclaiming the colour”, feito com crianças de uma escola básica de Ovar (Aveiro), também será mostrado em Siros.

O realizador João Gonzalez faz parte de um dos júris do festival e a realizadora Regina Pessoa estará presente para uma ‘masterclasse’, e para um tributo com a exibição de três filmes “Kali, o pequeno vampiro” (2012), “História trágica com final feliz” (2005) e “Tio Tomás, a contabilidade dos dias” (2019).

Durante o ANIMASYROS vai acontecer, no dia 23, o anúncio dos vencedores dos prémios europeus de animação Emile, que regressam após vários anos de ausência.

Entre os filmes nomeados está a curta-metragem “Ice Merchants”, de João Gonzalez, e as longas-metragens “Nayola”, de José Miguel Ribeiro, e “Os demónios do meu avô”, de Nuno Beato.

"Ice Merchants", primeiro filme português a ser nomeado para os Óscares, está nomeado nas categorias de Melhores fundos e personagens em curta-metragem, Melhor animação em curta-metragem e Melhor dos melhores em curta-metragem.

Já “Os Demónios do meu Avô” e “Nayola” estão nomeados para todas as categorias do universo das ‘longas’: melhor argumento, melhor banda sonora, melhores fundos e ‘design’ de personagens, melhor animação e melhor das melhores.

A associação que atribui os prémios europeus de animação Emile foi criada em 2017 por várias figuras do setor, tendo organizado duas edições dos galardões, em 2017 e 2018. No ano passado, a associação foi “renascida”, agendando uma nova edição para coincidir com o festival ANIMASYROS.